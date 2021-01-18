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Gündem
Uğurcan KARAOĞLU/ LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)
Haber Giriş: 18.01.2021 - 14:23 | Son Güncelleme:

Lüleburgaz'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

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Lüleburgaz'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
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KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda, ruhsatsız tabanca, tüfek ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramada; 180 adet uyuşturucu hap, 62 gram skunk, 8 gram eroin ile 1 pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Ö.K., B.A., M.T., C.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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