Lüleburgaz'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramada; 180 adet uyuşturucu hap, 62 gram skunk, 8 gram eroin ile 1 pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Ö.K., B.A., M.T., C.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.