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Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),(DHA)
Haber Giriş: 17.03.2020 - 15:46,Son Güncelleme:/

Lüleburgaz'da nikah törenlerine en fazla 10 kişi alınacak

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Lüleburgaz'da nikah törenlerine en fazla 10 kişi alınacak
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KIRKLARELİ'de Lüleburgaz Belediye Başkanlığı, koronavirüs önlemleri kapsamında nikah törenlerine en fazla 10 kişinin alınacağını açıkladı.

Dünya'da ölümlere neden olan ve Türkiye'de 47 vakanın tespit edildiği koronavirüse karşı önlemler sürüyor. Lüleburgaz Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle nikah törenlerinde katılımcı sayısını 10 kişiyle sınırladı. Ayrıca, evlendirme işlemlerinin sadece belediye hizmet binası nikah salonunda gerçekleştirileceği açıklandı. Belediye tarafından yapılan açıklamada, ''Belediyemizden nikah günü almış çiftlerimizin iptal veya erteleme işlemleri için belediyemiz evlendirme memurluğuna şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir" denildi.

Önlemler kapsamında nikah salonundaki 10 sandalye hariç diğerleri kaldırıldı. Salonda bulunan 10 sandalye ise aralarında birer sıra boşluk bırakılarak yerleştirildi.

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