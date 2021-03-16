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DHA
Haber Giriş: 16.03.2021 - 00:23 | Son Güncelleme:

Lüks villada aynı aileden 4 kişi ölü bulundu

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Lüks villada aynı aileden 4 kişi ölü bulundu

Antalya'da dehşete düşüren olay yaşandı. Lüks bir villada aynı aileden 4 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu. İlk belirlemelere göre ailenin erkek çocuğunun anne ve babası ile kız kardeşini tüfekle öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde duruluyor.

Yakınlarından haber alamayanların ihbarı üzerine eve gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapının açılmasının ardından içeri girdiklerinde, henüz kimlikleri açıklanmayan aynı aileden 4 kişinin silahla vurulmuş halde cesediyle karşılaştı.

Polisin ilk belirlemesine göre ailenin erkek çocuğunun anne ve babası ile kız kardeşini tüfekle öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde duruluyor. soruşturma sürdürülüyor.

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