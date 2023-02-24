Lüks konut yerine mezarlık yapmış

Haberin Devamı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, depremde yıkılarak 100’den fazla kişinin hayatını kaybettiği Mavi Kent Yapı, Bahçeşehir 1 ve Bahçeşehir 2 sitelerinin müteahhitinin Yasin Akbaş olduğunu belirledi. Savcılık, Akbaş hakkında yakalama kararı çıkardı. İstanbul’da olduğu belirlenen Akbaş, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. ‘Taksirle öldürme’ suçlamasıyla sorgulanan Yasin Akbaş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

70 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİTENİN MİMARI

Kahramanmaraş merkezde bulunan ve 70 kişiye mezar olan 25 dairelik Badi Saba Sitesi’nin mimarı A.E.Ç. de Bursa’da yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan A.E.Ç., adliyeye sevk edildi.

Haberin Devamı

22 KİŞİ TUTUKLANDI

Gaziantep Valisi Davut Gül de yaptığı açıklamada Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturmada 22 kişinin tutuklandığını açıkladı. Vali Gül, 80 kişinin de aranmasının devam ettiğini duyurdu. m DHA