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Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 19.03.2021 - 12:12 | Son Güncelleme:

Lokantaya ihbar diye gittiler! Görüntüler şoke etti

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Maltepe ve Pendik'te lokanta ruhsatıyla çalışan pavyonlara baskın yapıldı. Her iki baskında 72 kişiye toplam 249 bin 120 lira para cezası kesildi.

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  • İstanbulun iki ilçesinde operasyon Görüntüler şoke etti
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Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yalı Mahallesi'nde bulunan adreste bir işyerinin lokanta ruhsatıyla pavyon olarak işletildiği ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese geldiğinde içeride müzik eşliğinde oturan birçok kişinin olduğunu gördü. Ayrıca mekanın arka tarafında ise olası bir polis baskını anında kaçış için kullanılacak olan kapı ve güvenlik kameraları olduğu tespit edildi.

Öte yandan işyerinde çok sayıda konfeti bulundu. Polisler içeride bulunan 27 kişiye, kişi başı 3 bin 460 liradan toplam 93 bin 420  lira para cezası kesti.

İşyerinde polis ekiplerine zorluk çıkaran bir kişi ise gözaltına alındı. Pavyonda bulunan kadınlar ise ekipler tarafından polis otosuna bindirilerek işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. İşletme sahibi hakkında adli işlem başlatıldı. 

Pendik'te bulunan başka bir adrese yapılan baskında ise lokanta ruhsatlı bir işyerinin pavyon olarak işletildiği ve içeride 13'ü kadın 45 kişi olduğu tespit edildi. İşletmede çok sayıda güvenlik kamerası olduğu görüldü. İçeride bulunanlara kişi başı 3 bin 460 liradan toplam 155 bin 700 lira para cezası kesildi.

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