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Lojmanı olmayan camiye 3 yıldır imam gelmedi

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#Elazığ#Cami#İmam
Lojmanı olmayan camiye 3 yıldır imam gelmedi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2023 14:51

Elazığ’ın Baskil ilçesinde Şefkat Mahallesi'nde oturanlar 3 yıl önce giden imamın ardından yeni imamın gelmediğini belirterek, atama istedi. İlçe Müftüsü Hüseyin Çakır, lojmanı olmadığı için kimsenin Şefkat Mahallesi Camisi’ni tercih etmediğini ve o yüzden imam atanamadığını söyledi.

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Baskil ilçesi Şefkat Mahallesi’ndeki camiye, 3 yıl önce ayrılan imamın ardından yeni imam atanmadı. Mahalleli camide cuma ve teravih namazı kılamadıklarını belirterek bir an önce imam atanmasını istiyor.

Lojmanı olmayan camiye 3 yıldır imam gelmedi

Mahalle halkından Mehmet Özcan Özen, “Bu konuda başvurularımız oldu. Lojman olmamasından bahsediliyor. Bu cami yaklaşık 70 senedir var. Şimdiye kadar iki görevlisi vardı. Yine lojman yoktu, yine beş vakit namaz kılınıyordu” dedi.

Lojmanı olmayan camiye 3 yıldır imam gelmedi

İlçe Müftüsü Hüseyin Çakır, önceki imamın dilekçe vererek, hizmetli bölümüne geçtiğini, her ay Şefkatli Camisi için askıya çıkıldığını, lojman olmaması nedeniyle tercih edilmediği için camiye atama yapamadıklarını söyledi.

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Lojmanı olmayan camiye 3 yıldır imam gelmedi

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#Elazığ#Cami#İmam

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