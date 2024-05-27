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Lojmanda korkunç kaza: Tabancasını temizlerken arkadaşını vurdu

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#Lojman#Sivas#Silah
Lojmanda korkunç kaza: Tabancasını temizlerken arkadaşını vurdu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2024 11:10

Sivas'ta güvenlik görevlisi M.A.K.'nin temizlediği sırada tabancasından çıkan kurşun, mesai arkadaşı T.Y.'yi boynundan yaraladı.

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Olay, saat 09.00 sıralarında Kadıburhanettin Mahallesi'nde bir kuruma ait lojmanda meydana geldi. İddiaya göre, lojmanda güvenlik görevlisi olarak çalışan M.A.K.'nin temizlediği tabanca ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, M.A.K.'nin mesai arkadaşı T.Y.'nin boynuna isabet etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. T.Y. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, M.A.K. ifadesi için polis merkezine götürüldü. T.Y.'nin durumunun iyi olduğu belirtilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

 

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#Lojman#Sivas#Silah

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