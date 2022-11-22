Lodos uçurdu

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METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü’nün Marmara ve Ege için yaptığı kuvvetli fırtına uyarısının ardından dün birçok kentte lodos etkili oldu. Şiddetli lodosla birlikte etkili olan yağışlar vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı.

İstanbul Üsküdar’daki Harem Otogarı’nda dün 14.30 sıralarında şiddetli rüzgâr sebebiyle bir otobüs firmasının çatısı uçtu. Kuzguncuk Sahili’nde de kıyıya çarpan dalgalar nedeniyle sahile gelen vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

BOĞAZ’DA DEV DALGALAR

İstanbul Boğazı’nın yanı sıra Kadıköy Caddebostan Sahili’nde dev dalgalar oluştu.

Taksim ve Beyazıt’ta birçok kişi fırtına nedeniyle yürümekte zorlanırken, kimisinin de şemsiyeleri ters döndü.

Birçok kişi duraklara sığındı.

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Sancaktepe’de 5 katlı bir binanın çatısı uçtu.

‘Baca ölümleri’ne karşı Bursa Valiliği tarafından peş peşe uyarı mesajları yayımlandı. Saatteki hızı 66 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle ağaçlar ve reklam panoları devrildi.

Edirne Keşan’da bir binanın çatı kaplaması monte edildiği yerden havalandı.

Aydın Kuşadası ve Muğla Bodrum’da da sağanak yağış etkili oldu.

YERİNİ YAĞIŞA BIRAKACAK

METEOROLOJİ yetkililerinden alınan bilgiye göre, bugün akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen lodos, çarşamba günü yerini sağanak yağışa bırakacak.

BALIKÇILAR LİMANA DÖNDÜ

TEKİRDAĞ’da ise sağanak yağış sokakları adeta dereye çevirdi. Ava çıkan balıkçılar da Marmara Denizi’nde etkili olan lodos nedeniyle limana dönerek teknelerini bağladı. Uluslararası deniz ticareti yapılan birçok büyük yük gemisi de Tekirdağ açıklarına demirledi.

YAPRAKLARI SÜPÜRMEK YASAK

TOKAT Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, sonbaharın renklerine bürünen parklarda temizlik işleri görevlilerinin dökülen ağaç yapraklarını süpürmemesi talimatı verdi. Talimatla birlikte parklarda görsel şölen yaşandı. Vatandaşlar dökülen yaprakların oluşturduğu manzaranın tadını çıkardı. Kasım ayı sonuna kadar parklardaki doğal güzelliğin sürmesi bekleniyor.

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FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki bir çınar ağacı lodosta devrildi. Ağacın üzerine düştüğü park halindeki otomobil kullanılmaz hale geldi, 3 araçta da hasar oluştu. Aracı kullanılamaz hale gelen Zafer Koç, “Eşim karşı taraftaki okulda öğretmen, çocuklarım da orada okuyor. Her zamanki gibi aracı buraya bırakmış ve okula geçmişler. Tam okula girdiği esnada ağaç gürültüyle yıkılmış” dedi. Öte yandan Kocaeli’nin Kandıra ilçesindeki ormanlık alan ile Gebze’deki otluk alanda yangın çıktı. Kandıra’daki yangın lodosun etkisiyle hızla büyürken itfaiye ekipleri müdahale etti.

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İZMİR’DE SU BASKINI

İZMİR’de etkili olan sağanakla birlikte tarihi Kemeraltı Çarşısı’nı su bastı. Esnaf ellerinde fırçalarla suların dükkânlarına girmesini engellemeye çalıştı.