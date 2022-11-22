Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Lodos uçurdu

Güncelleme Tarihi:

#Lodos#Fırtına#Yağmur
Lodos uçurdu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2022 07:00

Şiddetli lodos dün Marmara ve Ege’de ağaçları devirdi, çatıları uçurdu. Balıkçılar limana geri dönerken, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı. İzmir’i lodosun yanı sıra sağanak vurdu.

Haberin Devamı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü’nün Marmara ve Ege için yaptığı kuvvetli fırtına uyarısının ardından dün birçok kentte lodos etkili oldu. Şiddetli lodosla birlikte etkili olan yağışlar vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı.

İstanbul Üsküdar’daki Harem Otogarı’nda dün 14.30 sıralarında şiddetli rüzgâr sebebiyle bir otobüs firmasının çatısı uçtu. Kuzguncuk Sahili’nde de kıyıya çarpan dalgalar nedeniyle sahile gelen vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

Lodos uçurdu

BOĞAZ’DA DEV DALGALAR

İstanbul Boğazı’nın yanı sıra Kadıköy Caddebostan Sahili’nde dev dalgalar oluştu.

Taksim ve Beyazıt’ta birçok kişi fırtına nedeniyle yürümekte zorlanırken, kimisinin de şemsiyeleri ters döndü.
Birçok kişi duraklara sığındı.

Haberin Devamı

Sancaktepe’de 5 katlı bir binanın çatısı uçtu.

‘Baca ölümleri’ne karşı Bursa Valiliği tarafından peş peşe uyarı mesajları yayımlandı. Saatteki hızı 66 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle ağaçlar ve reklam panoları devrildi.

Edirne Keşan’da bir binanın çatı kaplaması monte edildiği yerden havalandı.

Aydın Kuşadası ve Muğla Bodrum’da da sağanak yağış etkili oldu.

Lodos uçurdu

YERİNİ YAĞIŞA BIRAKACAK

METEOROLOJİ yetkililerinden alınan bilgiye göre, bugün akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen lodos, çarşamba günü yerini sağanak yağışa bırakacak.

BALIKÇILAR LİMANA DÖNDÜ

TEKİRDAĞ’da ise sağanak yağış sokakları adeta dereye çevirdi. Ava çıkan balıkçılar da Marmara Denizi’nde etkili olan lodos nedeniyle limana dönerek teknelerini bağladı. Uluslararası deniz ticareti yapılan birçok büyük yük gemisi de Tekirdağ açıklarına demirledi.

YAPRAKLARI SÜPÜRMEK YASAK

TOKAT Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, sonbaharın renklerine bürünen parklarda temizlik işleri görevlilerinin dökülen ağaç yapraklarını süpürmemesi talimatı verdi. Talimatla birlikte parklarda görsel şölen yaşandı. Vatandaşlar dökülen yaprakların oluşturduğu manzaranın tadını çıkardı. Kasım ayı sonuna kadar parklardaki doğal güzelliğin sürmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

Lodos uçurdu

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki bir çınar ağacı lodosta devrildi. Ağacın üzerine düştüğü park halindeki otomobil kullanılmaz hale geldi, 3 araçta da hasar oluştu. Aracı kullanılamaz hale gelen Zafer Koç, “Eşim karşı taraftaki okulda öğretmen, çocuklarım da orada okuyor. Her zamanki gibi aracı buraya bırakmış ve okula geçmişler. Tam okula girdiği esnada ağaç gürültüyle yıkılmış” dedi. Öte yandan Kocaeli’nin Kandıra ilçesindeki ormanlık alan ile Gebze’deki otluk alanda yangın çıktı. Kandıra’daki yangın lodosun etkisiyle hızla büyürken itfaiye ekipleri müdahale etti.

Haberin Devamı

Lodos uçurdu

İZMİR’DE SU BASKINI

İZMİR’de etkili olan sağanakla birlikte tarihi Kemeraltı Çarşısı’nı su bastı. Esnaf ellerinde fırçalarla suların dükkânlarına girmesini engellemeye çalıştı.

Lodos uçurdu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Lodos#Fırtına#Yağmur

BAKMADAN GEÇME!

İflas eden Kripto Kralının perde arkasındaki sevgilisi Caroline Ellison... Sırlar ortaya dökülürken ondan çıt çıkmıyor

İflas eden 'Kripto Kralı'nın perde arkasındaki sevgilisi Caroline Ellison... Sırlar ortaya dökülürken ondan çıt çıkmıyor

#Caroline Ellison
BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim?

#Telefon Bağımlılığı
51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebookta bulundu

51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebook'ta bulundu

#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!

İflas eden Kripto Kralının perde arkasındaki sevgilisi Caroline Ellison... Sırlar ortaya dökülürken ondan çıt çıkmıyor

İflas eden 'Kripto Kralı'nın perde arkasındaki sevgilisi Caroline Ellison... Sırlar ortaya dökülürken ondan çıt çıkmıyor

#Caroline Ellison
BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim?

#Telefon Bağımlılığı
51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebookta bulundu

51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebook'ta bulundu

#Cinayet