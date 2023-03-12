Lodos oyun parkını vurdu! 3 çocuk yaralı

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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaralı çocukları ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavileri yapılan yaralı 3 çocuğun durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Alanda kurulan bazı tanıtım stantları da lodos nedeniyle devrildi. Tanıtım günleri için alanda standı bulunan Talha Keskin, “Yağmur ve lodos başlayınca, arka tarafta çocuklar için kurulan bölüm vardı. Birden oyun alanı havalandı. Kaykayın üzerindeki çocuklar da düştü. 3 çocuk yaralandı. Ambulans geldi. Çocukları hastaneye götürdü” dedi.