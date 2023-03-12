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Lodos oyun parkını vurdu! 3 çocuk yaralı

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#Istanbul#Lodos#Oyun Parkı
Lodos oyun parkını vurdu 3 çocuk yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2023 07:00

İstanbul Pendik’teki Kurtköy Mahallesi’nde kurulan Ardahan Tanıtım Günleri alanındaki çocuk oyun parkındaki kaykayın halatları, dün saat 12.30 sıralarında lodos nedeniyle yerlerinden koptu. Şişme kaykay rüzgârın da etkisiyle ters dönerek devrildi. 3 çocuk yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaralı çocukları ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavileri yapılan yaralı 3 çocuğun durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Alanda kurulan bazı tanıtım stantları da lodos nedeniyle devrildi. Tanıtım günleri için alanda standı bulunan Talha Keskin, “Yağmur ve lodos başlayınca, arka tarafta çocuklar için kurulan bölüm vardı. Birden oyun alanı havalandı. Kaykayın üzerindeki çocuklar da düştü. 3 çocuk yaralandı. Ambulans geldi. Çocukları hastaneye götürdü” dedi. 

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#Istanbul#Lodos#Oyun Parkı

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