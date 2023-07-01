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Lizbon Büyükelçisi Karagöz hayatını kaybetti

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#Murat Karagöz#Dışişleri Bakanlığı#Lizbon
Lizbon Büyükelçisi Karagöz hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2023 07:00

Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz, dün tatilini geçirdiği Muğla'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi Faralya Koyu'nda denizde yüzerken kalp krizi geçirdi.

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Çevresindekilerin fark etmesi üzerine baygın halde denizden çıkarılan Büyükelçi Karagöz, hızla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak hastanedeki tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Murat Karagöz hayatını kaybetti.

Acı haberin ardından Twitter hesabından bir açıklama yayınlayan Dışişleri Bakanlığı, "Lizbon Büyükelçimiz Murat Karagöz'ü ani bir şekilde kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum Büyükelçimize Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve tüm camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" satırlarına yer verdi.

Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter'dan "Bakanlığım döneminde yakın çalışma arkadaşlığı yaptığımız Lizbon Büyükelçimiz Murat Karagöz’ü kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisini güler yüzlü, çalışkan ve özverili bir insan olarak hatırlayacağız. Kıymetli ailesinin acısını paylaşıyor yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun" mesajını paylaştı.

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DIŞİŞLERİNE 1989'DA BAŞLAMIŞTI

1967 İstanbul doğumlu olan Büyükelçi Murat Karagöz, diplomasi mesleğine 1989 yılında adım atmış, 15 Mart 2023 tarihinde ise Portekiz’deki Lizbon Büyükelçiliği'nde göreve başlamıştı. Çeşitli ülkelerde diplomasi görevlerinde bulunan, Almanca ve İngilizce bilen Büyükelçi Karagöz, 1 çocuk babasıydı.

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#Murat Karagöz#Dışişleri Bakanlığı#Lizbon

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