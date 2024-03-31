SEÇİM SONUÇLARI 2024: Marmara Bölgesi | İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Edirne...

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Türkiye'de 61 milyondan fazla vatandaş, yerel seçimler kapsamında belediye başkanı, muhtar, il genel meclisi üyeliği ve belediye meclis üyesini seçmek için sandığa gitti. 17:00'da sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayım süreci başladı. YSK'nın seçim yasaklarını kaldırmasıyla birlikte Marmara Bölgesi'nde İstanbul dahil 11 ildeki sonuçlar Hürriyet.com.tr'de olacak.
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Türkiye 2024 mahalli idareler seçimi için sandık başına gitti. Doğu'daki 32 ilde oy verme işlemi 07:00 - 16:00 saatleri arasında tamamlandı. Diğer 49 ilde oy verme işlemi ise 08:00'da başladı. Sandıklar 17:00'da kapandı. Seçimlerde 1 milyon 32 bin genç ilk kez oy kullanırken 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın yanı sıra il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri belirleniyor.
Marmara Bölgesi'nde 11 ilde toplam sandık sayısı 57 bin 264, kayıtlı seçmen sayısı ise 18 milyon 896 bin 845. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasıyla ilk sonuçlar Hürriyet.com.tr'de olacak.
SAKARYA
Sakarya'da toplam sandık sayısı 2 bin 650, kayıtlı seçmen sayısı 796 bin 924
AK PARTİ - YUSUF ALEMDAR CHP - AZİZE ÇEROĞLU İYİ PARTİ - SELÇUK KILIÇASLAN DEM PARTİ - ENGİN GÜLESER YENİDEN REFAH - SELÇUK GEYVELİ ZAFER PARTİSİ - CİHAN KOLİP
BİLECİK
Bilecik'te toplam sandık sayısı 449, kayıtlı seçmen sayısı 140 bin 621
AK PARTİ - MUSTAFA YAMAN CHP - MELEK MIZRAK SUBAŞI İYİ PARTİ - GÖKSEL AYDIN DEM PARTİ - ÖMER EGE YENİDEN REFAH - CAFER ASRLANBOĞA ZAFER PARTİSİ - KEMAL BİGE
KOCAELİ
Kocaeli'de toplam sandık sayısı 4 bin 731, kayıtlı seçmen sayısı 1 milyon 533 bin 306
AK PARTİ - TAHİR BÜYÜKAKIN CHP - ATASOY BİLGİN İYİ PARTİ - GENÇAY YILDIZTEKİN DEM PARTİ - HASAN ÖZGÜNEŞ YENİDEN REFAH - DOĞAN AYDAL ZAFER PARTİSİ - NERMİN TOL
YALOVA
Yalova'da toplam sandık sayısı 570, kayıtlı seçmen sayısı 188 bin 581
AK PARTİ - MUSTAFA TUTUK CHP - MEHMET GÜREL İYİ PARTİ - HALİL İBRAHİM TOKAY DEM PARTİ - CENGİZ TOPBAŞLI YENİDEN REFAH - AYHAN POLAT ZAFER PARTİSİ - MEVLÜT YILDIRIM
BURSA
Bursa'da toplam sandık sayısı 7 bin 431, kayıtlı seçmen sayısı 2 milyon 388 bin 995
AK PARTİ - ALİNUR AKTAŞ CHP - MUSTAFA BOZBEY İYİ PARTİ - YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU DEM PARTİ - İHSAN SEYHAN YENİDEN REFAH - SEDAT YALÇIN ZAFER PARTİSİ - BAYRAM KAZANCI
BALIKESİR
Balıkesir'de toplam sandık sayısı 3 bin 546, kayıtlı seçmen sayısı 999 bin 41
AK PARTİ - YÜCEL YILMAZ CHP - AHMET AKIN İYİ PARTİ - TURHAN ÇÖMEZ DEM PARTİ - MEHMET RAUF KOCAMAN YENİDEN REFAH - TANJU AKÇE ZAFER PARTİSİ - MUTLU AKSOY
İSTANBUL
İstanbul'da toplam sandık sayısı 33 bin 327, kayıtlı seçmen sayısı 11 milyon 314 bin 534
AK PARTİ - MURAT KURUM CHP - EKREM İMAMOĞLU İYİ PARTİ BUĞRA KAVUNCU DEM PARTİ - MERAL DANIŞ BEŞTAŞ YENİDEN REFAH - MEHMET ALTINÖZ ZAFER PARTİSİ - AZMİ KARAMAHMUTOĞLU
ÇANAKKALE
Çanakkale'de toplam sandık sayısı 980, kayıtlı seçmen sayısı 315 bin 624
AK PARTİ - JÜLİDE İSKENDEROĞLU CHP - MUHARREM ERKEK İYİ PARTİ - ALAADDİN BURAK KUNT DEM PARTİ - CANAN AYTAÇ YENİDEN REFAH - CAHİT BOLELLİ ZAFER PARTİSİ - BİLGE GÜNDÜZ
KIRKLARELİ
Kırklareli'nde toplam sandık sayısı 772, kayıtlı seçmen sayısı 243 bin 128