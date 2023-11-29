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Sağanak hayatı felç etti! Yollar göle döndü, evleri su bastı... Silivri'de dere taştı, Tuzla'da balıkçı tekneleri alabora oldu

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#Sağanak#Meteoroloji#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2023 13:51

Meteoroloji, kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle 3 ili "turuncu", 18 kenti de "sarı" kodla uyarmıştı. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de "İstanbul ve Tekirdağ'daki yağışlara dikkat edelim" uyarısında bulunmuştu. Gündüz saatlerinde etkisini artıran yağışlar İstanbul dahil birçok ilde hayatı felç etti. Silivri'de dere taştı, çevresindeki ev ve yolları su bastı. Tuzla'da balıkçı tekneleri alabora oldu. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şiddetli yağışa dayanamayan mazgal kapakları patladı. İstanbul Valiliği, fırtınada düşen direk sonrası bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kıyı Ege, Marmara'nın güney ve doğusu ile Tekirdağ, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde kuvvetli, Kıyı Ege'de çok kuvvetli ve şiddetli olması sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarmıştı.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise "Yağmur bugün öğle saatlerine kadar İstanbul'un Avrupa Yakası'nda etkili olacak. Su baskınları yapabilir. Tüm Türkiye'de lodos hakim. Tekirdağ, Balıkesir, Bursa... Lodos etkili olacak. Yağış olarak da İzmir'de etkili. Bugün İstanbul'un Avrupa Yakası'nda ve kuzey ilçelerinde kuvvetli yağmur var." uyarılarında bulunmuştu.

Sabah saatlerinde yağışların etkisini artırmasıyla birçok şehirde olumsuz manzaralar göründü.

ACI HABER GELDİ

İstanbul Valiliği: Fırtınada direk devrilmesi sonucu yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.

SİLİVRİ'DE DERE TAŞTI

Silivri Semizkumlar mahallesinde kuvvetli yağış sonrası dere taştı. Dere yatağının çevresindeki ev ve yolları su bastı. Bölgede tahliye çalışması başlatıldı.

BEYOĞLU VE TUZLA'DA FIRTINA

Sağanak yağış ve fırtına nedeniyle Tuzla'da balıkçı tekneleri alabora oldu. Beyoğlu Hasköy Caddesi'nde biriken yağmur suları nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi. Şişli'de ise fırtınanın da etkisiyle trafik levhası devrildi.

MAZGAL KAPAKLARI PATLADI

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde aniden bastıran şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde etkisini gösteren gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle alt yapı dayanamadı, yolla göle döndü, binaları su bastı. Dereye dönen sokaklar, sürücülere zor anlar yaşatırken, şiddetli yağışa dayanamayan mazgal kapakları patladı.

BALABANDERE CADDESİNİ SU BASTI

Sarıyer İstinye'de sağanak yağışın ardından Balabandere Caddesi'ni su bastı. 1 araç mahsur kaldı. Belediye ekipleri caddedeki suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

BALIKESİR'DE KÖPRÜ YIKILDI

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan lodos fırtınası ve sağanak yağış derelerde taşkınlara neden olurken, daha önceki yağışlarda kısmen zarar gören Zeytinli Köprüsü sabah erken saatlerde tamamen suyun gücüne dayanamayarak yıkıldı. Daha önce bir şeridi çöken köprü son yağışlar ile artan suya dayanamayarak tamamen çöktü. Çöken köprü dron ile görüntülendi. Köprünün daha önce kapatılmış olması bir faciayı önledi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineACI HABER GELDİ
timelineSİLİVRİ'DE DERE TAŞTI
timelineBEYOĞLU VE TUZLA'DA FIRTINA
timelineMAZGAL KAPAKLARI PATLADI
timelineBALABANDERE CADDESİNİ SU BASTI
timelineBALIKESİR'DE KÖPRÜ YIKILDI

 

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#Sağanak#Meteoroloji#İstanbul

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