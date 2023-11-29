Sağanak hayatı felç etti! Yollar göle döndü, evleri su bastı... Silivri'de dere taştı, Tuzla'da balıkçı tekneleri alabora oldu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kıyı Ege, Marmara'nın güney ve doğusu ile Tekirdağ, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde kuvvetli, Kıyı Ege'de çok kuvvetli ve şiddetli olması sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarmıştı.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise "Yağmur bugün öğle saatlerine kadar İstanbul'un Avrupa Yakası'nda etkili olacak. Su baskınları yapabilir. Tüm Türkiye'de lodos hakim. Tekirdağ, Balıkesir, Bursa... Lodos etkili olacak. Yağış olarak da İzmir'de etkili. Bugün İstanbul'un Avrupa Yakası'nda ve kuzey ilçelerinde kuvvetli yağmur var." uyarılarında bulunmuştu.
Sabah saatlerinde yağışların etkisini artırmasıyla birçok şehirde olumsuz manzaralar göründü.
İstanbul Valiliği: Fırtınada direk devrilmesi sonucu yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.
Silivri Semizkumlar mahallesinde kuvvetli yağış sonrası dere taştı. Dere yatağının çevresindeki ev ve yolları su bastı. Bölgede tahliye çalışması başlatıldı.
Sağanak yağış ve fırtına nedeniyle Tuzla'da balıkçı tekneleri alabora oldu. Beyoğlu Hasköy Caddesi'nde biriken yağmur suları nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi. Şişli'de ise fırtınanın da etkisiyle trafik levhası devrildi.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde aniden bastıran şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde etkisini gösteren gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle alt yapı dayanamadı, yolla göle döndü, binaları su bastı. Dereye dönen sokaklar, sürücülere zor anlar yaşatırken, şiddetli yağışa dayanamayan mazgal kapakları patladı.
Sarıyer İstinye'de sağanak yağışın ardından Balabandere Caddesi'ni su bastı. 1 araç mahsur kaldı. Belediye ekipleri caddedeki suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan lodos fırtınası ve sağanak yağış derelerde taşkınlara neden olurken, daha önceki yağışlarda kısmen zarar gören Zeytinli Köprüsü sabah erken saatlerde tamamen suyun gücüne dayanamayarak yıkıldı. Daha önce bir şeridi çöken köprü son yağışlar ile artan suya dayanamayarak tamamen çöktü. Çöken köprü dron ile görüntülendi. Köprünün daha önce kapatılmış olması bir faciayı önledi.