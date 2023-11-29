Sağanak hayatı felç etti! Yollar göle döndü, evleri su bastı... Silivri'de dere taştı, Tuzla'da balıkçı tekneleri alabora oldu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kıyı Ege, Marmara'nın güney ve doğusu ile Tekirdağ, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde kuvvetli, Kıyı Ege'de çok kuvvetli ve şiddetli olması sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarmıştı.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise "Yağmur bugün öğle saatlerine kadar İstanbul'un Avrupa Yakası'nda etkili olacak. Su baskınları yapabilir. Tüm Türkiye'de lodos hakim. Tekirdağ, Balıkesir, Bursa... Lodos etkili olacak. Yağış olarak da İzmir'de etkili. Bugün İstanbul'un Avrupa Yakası'nda ve kuzey ilçelerinde kuvvetli yağmur var." uyarılarında bulunmuştu.

Sabah saatlerinde yağışların etkisini artırmasıyla birçok şehirde olumsuz manzaralar göründü.