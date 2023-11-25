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Meteoroloji uyarmıştı: Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili oluyor! İzmir'de hortum, Çanakkale'de sağanak... Kocaeli'de 7 tekne battı

Güncelleme Tarihi:

#Meteoroloji#Fırtına#Hava Durumu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2023 14:26

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından birçok kentte kuvvetli yağış ve fırtına etkili oluyor. Çanakkale'de sağanak sonrası su baskınları yaşanırken, İzmir'de hortum meydana geldi, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çıkan fırtınada 7 tekne battı. İstanbul Güngören'de bir ağaç şiddetli rüzgarın etkisi ile park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

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Meteoroloji bugün ve yarın beklenen kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle alarm durumuna geçip, 64 kente uyarıda bulunmuştu. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından tüm yurtta sağanak ve fırtına etkili olmaya başladı.

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MUĞLA'DA HORTUM ÇATILARI UÇURDU

Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan hortum evlerin çatılarını uçurdu, elektrik direkleri ve ağaçları devirdi. Hortum çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nin kıyı kesimlerinde oluşabilecek olumsuz hava koşullarına karşı önlem alınması uyarısının ardından Dalaman ilçesi Cengiz Topel Caddesi'nde sabah saatlerinde fırtına etkili oldu. Fırtınayla ile birlikte oluşan hortum bazı evlerin çatılarını uçururken, elektrik direkleri ve ağaçları da devirdi. Can kaybının ve yaralanmanın yaşanmadığı hortum, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Yetkili kurumların bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor.

İSTANBUL'DA AĞAÇ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Güngören bir ağaç şiddetli rüzgarın etkisi ile park halindeki otomobilin üzerine devrildi.
Olay, Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Nazım Erten Sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir ağaç rüzgarında etkisi ile kökünden sökülüp park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Ağacın devrilmesi ile sokak yaya ve araç trafiğine kapandı. 
Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmazken otomobil kullanılamaz hale geldi. 
Mehmet Şirin, " Ağacın içi boştu, çürümüştü. Aracın ön tamponu falan hepsi gitmiş. Kepçe yardımı ile aracın üstündeki dalı kestik. Kesilen dalı aldık ve araç çekici ile götürüldü" diye konuştu. Devrilen ağaç bulunduğu yerden alındıktan sonra sokak araç ve yaya trafiğine açıldı.

ARTVİN'DE HEYELAN: KAYALAR YOLA DÜŞTÜ

Artvin'de Ortaköy köyünde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan taş ve kaya parçaları kara yoluna düştü. Yapılan çalışmanın ardından kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı.
Kentte önceki gün etkili olan sağanak sonrası merkeze bağlı Ortaköy köyünün Taşköprü mevkisinde heyelan meydana geldi. Toprağın yumuşamasıyla yamaçtan kopan taş ve kaya parçaları kara yoluna aktı. Dev kayaların düştüğü asfalt yolda çukur oluştu. Bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı. Yol, çalışmaların ardından ulaşıma açıldı. Heyelan sonrası bazı sürücülerin tehlikeye aldırış etmeden yola düşen 2 büyük kayanın arasından geçip, devam ettiği görüldü.

KÖRFEZ'DE FIRTINA TEKNELERİ BATIRDI
KÖRFEZDE FIRTINA TEKNELERİ BATIRDI

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çıkan fırtınada 7 tekne battı. Balıkçılar, teknelerini kurtarmak için sahile koştu.
Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Körfez ilçesi sahilinde oluşan dalgalar nedeniyle Tütünçiftlik sahilindeki Balıkçılar Kooperatifi'ne kayıtlı olan 50'ye yakın tekneden 4'ü battı. Yarımca sahilinde de 3 teknenin battığı öğrenildi. Sahile koşan balıkçılar, teknelerini fırtına ve dalgadan etkilenmemeleri için kıyıya çıkardı.

ÇANAKKALE'DE KUVVETLİ SAĞANAK
ÇANAKKALEDE KUVVETLİ SAĞANAK

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde sağanağın neden olduğu taşkınlar nedeniyle 4 evi su basarken, çilek tarlaları zarar gördü.
Yenice ilçesi Kalkım beldesinde, dün saat 22.00 itibarıyla başlayan sağanak, saat 01.00'e kadar etkili oldu. Beldede 3 saat etkili olan sağanak sonrası derelerde taşkınlar meydana geldi. Taşkın nedeniyle 4 evi su bastı. Ayrıca beldedeki çilek tarlaları da yağmur nedeniyle zarar gördü.
Kalkım Belediye Başkanı İbrahim Taşkın, "Gece yağan aşırı sağanak sonrasında yaşanan taşkınlara belediye ekiplerince müdahale edildi. Dere yatağındaki 4 eve sel sularının girmesine maalesef engel olamadık. Evlerdeki eşyalar kullanılamaz durumda" dedi.
Yenice Kaymakamı Musa Göktaş da bölgede incelemelerde bulunarak, evleri su basan vatandaşları ziyaret etti.

İZMİR AÇIKLARINDA HORTUM
İZMİR AÇIKLARINDA HORTUM

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında meydana gelen hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İzmir için kuvvetli sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulunmuştu. Kent genelinde sağanak yağış zaman zaman şiddetini artırırken, Karaburun açıklarında da hortum oluştuğu gözlendi. Oluşan hortum teknede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineMUĞLA'DA HORTUM ÇATILARI UÇURDU
timelineİSTANBUL'DA AĞAÇ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ
timelineARTVİN'DE HEYELAN: KAYALAR YOLA DÜŞTÜ
timelineKÖRFEZ'DE FIRTINA TEKNELERİ BATIRDI
timelineÇANAKKALE'DE KUVVETLİ SAĞANAK
timelineİZMİR AÇIKLARINDA HORTUM
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#Meteoroloji#Fırtına#Hava Durumu

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