İstanbul'da yine aynı manzara: Sağanak vurdu, kent suya gömüldü: Caddeler göle döndü! Meteoroloji'den yeni uyarı geldi

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Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'un kuzey kesimlerinde etkisini artıran sağanak yağış yine sele neden oldu. Kentin bazı bölgelerinde ani bastıran kuvvetli yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunda da İstanbul için yağış uyarısında bulundu. İşte dünden itibaren İstanbul'da dakika dakika yaşananlar...
Pendik'te kuvvetli yağışla istinat duvarı araçların üzerine çöktü. İşçi servisinde sıkışan 5 kişiden 4'ü kurtarılırken bir kişiyi kurtarmak için çalışmalar sürüyor.
İstanbul'da yağış Anadolu yakasında etkili oluyor. Kuvvetli yağış nedeniyle özellikle Pendik'te birçok yeri su bastı.
İstanbul’da Anadolu Yakası’nda sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış ilerleyen saatlerde etkisini arttırdı. Yağış nedeniyle sürücülerin ana arter yollarda kontrollü olarak seyrettiği gözlendi.
Yağmur yağışı D-100 Karayolu ve Kadıköy'den görüntülendi.
Yağışların İstanbul’da pazar gününe kadar devam etmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Burdur, Eskişehir, Erzincan, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ankara'nın batı, Antalya'nın iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Balıkesir ve Bursa’nın kuzey kesimleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nın doğusu, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İstanbul genelinde gün içinde etkisini gösteren sağanak yağışta Arnavutköy ve çevre ilçelerde su basması ve yıkılmalar meydana geldi. Gece saatlerinde Arnavutköy’e gelerek incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, Arnavutköy Kaymakamlığı önünde konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
“TÜM KURUMLAR 7/24 GÖREVİNİN BAŞINDADIR”
Konu ile ilgili konuşan Vali Gül, “Su basan yerler, bodrum katları başta olmak üzere oralardaki yaşayan vatandaşlarımızın bu gece orada kalmamaları başka bir yerde barınmaları, barınacak yeri yoksa kamu eliyle misafir edilmesi hem AFAD hem de emniyet aracılığıyla vatandaşlarımıza duyuruluyor. Bu arada su basan yerlerin su tahliyesi, temizliğinin yapılması, yarın itibarıyla hasar tespiti yapılması planlanıyor. Beklentimiz, yarın öğle saatlerine kadar sürecek olan yağışların herhangi bir zarara sebebiyet vermeden atlatılmasıdır. Burada tüm kurumlar 7/24 görevinin başında. Vatandaşlarımızın özellikle su basan yerlerde bulunmamaları hayati önem taşıyor. Tekrardan ilimize, vatandaşlarımıza geçmiş olsun” dedi.
İstanbul'da yaşanan sağanak yağış ile ilgili valilik resmi sitesinden açıklamada bulundu. Açıklamada su baskınlarında ölen ya da yaralanan olmadığı bilgisi verilirken, ekiplerin çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. Açıklamada aynı zamanda özellikle bodrum katlarında oturan vatandaşlar olası su baskınlarına karşı tedbirli olması konusunda uyarıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi,
"28.09.2023 tarihinde saat 16.00 sularında İstanbul’un özellikle kuzey bölgelerinde sağanak yağış etkili olmuştur. Sağanağın etkili olduğu ilçelerimizde metrekareye düşen yağış miktarı şu şekilde gerçekleşmiştir:
Arnavutköy: 218 kg
Silivri: 42,5 kg
Çatalca’da: 49,8 kg
Sancaktepe: 32,5 kg
Arnavutköy ilçesi başta olmak üzere Başakşehir, Sultangazi, Eyüpsultan, Silivri, Gaziosmanpaşa, Beşiktaş, Kağıthane, Şişli ilçelerinde aşırı yağışlardan dolayı göllenmeler ve su baskınları meydana gelmiş olup meydana gelen su baskınlarına ekiplerimiz ivedilikle müdahale etmiştir.
Arnavutköy’de 241, Gaziosmanpaşa’da 202, Sultangazi’de 105, Kağıthane’de 70, Sancaktepe’de 64, Başakşehir’de 32, Sultanbeyli’de 28, Şişli’de 17, Eyüpsultan’da 7, Sarıyer’de 2, Küçükçekmece’de 1 olmak üzere toplam 769 olay meydana gelmiştir.
Yağışın devam ettiği saatlerde 112 Çağrı Merkezi’ne 1.565 ihbar gelmiştir.
Yağışın etkili olduğu bölgelerde AFAD, Emniyet, Jandarma, Sağlık, Kızılay, İBB, Kaymakamlıklar, İlçe belediyeleri, Çevre Şehircilik (Hasar Tespit ve Enkaz Kaldırma), Defterdarlık (Zarar Tespit) ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam etmektedir.
Karayolları ekiplerimizin çalışmaları neticesinde İstanbul’da kapalı herhangi bir yol bulunmamaktadır.
Su baskınlarında ölen ya da yaralanan olmamakla birlikte ev ya da iş yerlerinde mahsur kalan vatandaşımız da bulunmamaktadır.
Meteoroloji verilerine göre sağanak yağışın etkisini sabah saatlerine kadar sürdürmesi beklenmekte olup, özellikle bodrum katlarında oturan vatandaşlarımızın olası su baskınlarına karşı tedbirli olması gerekmektedir."
İstanbul'da öğle saatlerinde kuvvetli yağışa teslim oldu. Bir çok ev ve iş yerini su bastı. Yenimahalle, Hekimsuyu Caddesi'nde park halindeki çok sayıdaki araç sele kapıldı. Araçların sürüklendiği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Sürüklenen otomobillerden birinin sahibi olan Tolga Yaman, "Saat 16.00 sıralarında dolu yağışı başladı, sular yükseldi. Araçlarımızda ters dönerek çarpıştı. Bir anda sular yükselmeye başladı, yukarıdan sular gelmeye başladı. Bizde yukardan bakıyorduk araçlarımıza. Rögarlar iyi çalışmıyor. Su boşaltımı olmayınca su yükseldi. Önce benim otomobilim havalandı, ardından minibüse çarptı. Minibüs öndeki TIR'a çarptı, sonra bir başka otomobil akıntıyla benim aracımın üstüne çıktı" dedi.
Şişli'de etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle bazı sokaklar nehre dönüştü. Şehit Er Namlı Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın sel sularına kapılarak sürüklendi. Yokuş aşağı sürüklenen kadın çevrede bulunanlar tarafından kurtarılırken o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Arnavutköy ve çevresinde etkili olan kuvvetli yağış dolayısıyla İstanbul Havalimanı, hava trafiği de olumsuz etkilendi. Yağmurun şiddetini artırmasıyla birlikte iniş ve kalkışlarda gecikmeler yaşandı. Bazı uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken, İstanbul Havalimanı'na inmesi gereken 17 uçak ise Sabiha Gökçen Havalimanı, Ankara Esenboğa Havalimanı, Bursa Yenişehir Havalimanı ve Çorlu Havalimanı'na yönlendirildi. Türk Hava Yolları'nın Nice, Vilnius, Basel gibi seferlerini yapan uçakları Ankara Esenboğa'ya, Stutgart uçağı ise Bursa Yenişehir Havalimanı'na iniş yaptı. Yağışın etkisini kaybetmesinin ardından uçuşlar normale döndü.
Kuvvetli yağışın etkili olduğu Gaziosmanpaşa'da, Kazım Karabekir Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın nehre dönen yolda sele kapıldı. Bir süre sürüklenen kadının çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldığı öğrenildi.
Aşırı yağış nedeni ile Arnavutköy'de bulunan Hacımaşlı Mahallesi Beyaz Akasya Sokakta bulunan Domuz Deresi taştı. Dere yatağına bulunan mermer fabrikası sular altında kalırken, 7 işçi çatıya çıktı. Çatıda mahsur kalan 7 kişi, İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen işçilerden Berkan'ın abisi ile görüntülü konuştuğu ve sağlık durumlarının iyi olduğunu söylediği öğrenildi.
Arnavutköy Tayakadın Türkköşe Mevkii'nde dere taştı. Bir konteynerde kalan işçilerden biri suya kapılmamak için ağaca tutuldu. Sel ortasında bekleyen işçiyi kurtarmak için kepçeli operasyon düzenlendi. Kepçe ile kurtaran işçi alkışlarla güvenli alana götürüldü.