İstanbul'da 1 Mayıs hareketliliği başladı: Taksim'e çıkan yollar kapatıldı, Saraçhane'de toplanmalar başladı

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tedbirleri kapsamında Beşiktaş Büyükdere Caddesi'nde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Caddenin bir kısmı yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Polis sürücüleri ve yayaları alternatif yollara yönlendirdi. Ekipler ayrıca şüphelendikleri kişilerin üst aramasını yaptı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla kutlama yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs'ı kutlamak isteyen konfederasyon, sendikalar, işçi grupları ve siyasi parti temsilcileri Saraçhane'de toplanmaya başladı. Alana girmek isteyen vatandaşlar, üst aramasından geçirildi. Valiliğin kararıyla yasaklanan Taksim Meydanı'na yürüyüş noktaları ise bariyerler ve TOMA araçlarıyla kapatıldı.
İstanbul Valiliği tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla alınan önlemler kapsamında; sabah erken saatlerde Taksim Meydanı'na çıkan yollar trafiğe kapatıldı.
Halaskargazi Caddesi'ne bağlanan sokaklar ise metal bariyerlerle yaya trafiğine kapatıldı. Meydana çıkan cadde ve sokaklarda araç parkına izin verilmezken trafik polisleri, Taksim, Şişhane, Kabataş, Mecidiyeköy, Şişli, Saraçhane, Beşiktaş Meydanı ve Dolmabahçe’de yol kenarı otoparklarda bulunan park halindeki araçların kaldırılması için sahiplerine ulaşmaya çalıştı.
Kaldırılan araçların yerine araç çekilmemesi için şeritler çekilerek önlem alındı. Tedbir alınan alanlarda çevre temizliği yapıldıktan sonra belediyelere ait araç ve personelin bulunmasına da izin verilmedi.