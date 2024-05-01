İstanbul'da 1 Mayıs hareketliliği başladı: Taksim'e çıkan yollar kapatıldı, Saraçhane'de toplanmalar başladı

TAKSİM'E ÇIKAN YOLLAR KAPATILDI

İstanbul Valiliği tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla alınan önlemler kapsamında; sabah erken saatlerde Taksim Meydanı'na çıkan yollar trafiğe kapatıldı.



Halaskargazi Caddesi'ne bağlanan sokaklar ise metal bariyerlerle yaya trafiğine kapatıldı. Meydana çıkan cadde ve sokaklarda araç parkına izin verilmezken trafik polisleri, Taksim, Şişhane, Kabataş, Mecidiyeköy, Şişli, Saraçhane, Beşiktaş Meydanı ve Dolmabahçe’de yol kenarı otoparklarda bulunan park halindeki araçların kaldırılması için sahiplerine ulaşmaya çalıştı.



Kaldırılan araçların yerine araç çekilmemesi için şeritler çekilerek önlem alındı. Tedbir alınan alanlarda çevre temizliği yapıldıktan sonra belediyelere ait araç ve personelin bulunmasına da izin verilmedi.