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İstanbul'da 1 Mayıs hareketliliği başladı: Taksim'e çıkan yollar kapatıldı, Saraçhane'de toplanmalar başladı

Güncelleme Tarihi:

#1 Mayıs#İstanbul#Taksim
İstanbulda 1 Mayıs hareketliliği başladı: Taksime çıkan yollar kapatıldı, Saraçhanede toplanmalar başladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 08:27

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında sabah erken saatlerde Taksim Meydanı'na çıkan yollar trafiğe kapatıldı. 1 Mayıs'ı kutlamak isteyen konfederasyon, sendikalar, işçi grupları ve siyasi parti temsilcileri Saraçhane'de toplanmaya başladı. İşte İstanbul'daki 1 Mayıs önlemleri ve kutlamaların yapılacağı yerlerdeki son durum...

BEŞİKTAŞ'TA 1 MAYIS ÖNLEMLERİ

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tedbirleri kapsamında Beşiktaş Büyükdere Caddesi'nde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Caddenin bir kısmı yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Polis sürücüleri ve yayaları alternatif yollara yönlendirdi. Ekipler ayrıca şüphelendikleri kişilerin üst aramasını yaptı.

SARAÇHANE'DE TOPLANMALAR BAŞLADI
SARAÇHANEDE TOPLANMALAR BAŞLADI

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla kutlama yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs'ı kutlamak isteyen konfederasyon, sendikalar, işçi grupları ve siyasi parti temsilcileri Saraçhane'de toplanmaya başladı. Alana girmek isteyen vatandaşlar, üst aramasından geçirildi. Valiliğin kararıyla yasaklanan Taksim Meydanı'na yürüyüş noktaları ise bariyerler ve TOMA araçlarıyla kapatıldı.

 

TAKSİM'E ÇIKAN YOLLAR KAPATILDI
TAKSİME ÇIKAN YOLLAR KAPATILDI

İstanbul Valiliği tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla alınan önlemler kapsamında; sabah erken saatlerde Taksim Meydanı'na çıkan yollar trafiğe kapatıldı.

Halaskargazi Caddesi'ne bağlanan sokaklar ise metal bariyerlerle yaya trafiğine kapatıldı. Meydana çıkan cadde ve sokaklarda araç parkına izin verilmezken trafik polisleri, Taksim, Şişhane, Kabataş, Mecidiyeköy, Şişli, Saraçhane, Beşiktaş Meydanı ve Dolmabahçe’de yol kenarı otoparklarda bulunan park halindeki araçların kaldırılması için sahiplerine ulaşmaya çalıştı. 

Kaldırılan araçların yerine araç çekilmemesi için şeritler çekilerek önlem alındı. Tedbir alınan alanlarda çevre temizliği yapıldıktan sonra belediyelere ait araç ve personelin bulunmasına da izin verilmedi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineBEŞİKTAŞ'TA 1 MAYIS ÖNLEMLERİ
timelineSARAÇHANE'DE TOPLANMALAR BAŞLADI
timelineTAKSİM'E ÇIKAN YOLLAR KAPATILDI
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#1 Mayıs#İstanbul#Taksim

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