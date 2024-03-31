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İstanbul seçim sonuçları: 2024 Yerel Seçim Canlı verileri... İşte İstanbul ilçelerinden gelen oy oranları

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Yerel Seçim#Secim2024
İstanbul seçim sonuçları: 2024 Yerel Seçim Canlı verileri... İşte İstanbul ilçelerinden gelen oy oranları
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2024 19:04

31 Mart 2024 Yerel Seçimler için Türkiye, bugün sandığa gitti. Oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından 17:00'da sandıklar kapandı ve veriler YSK'ya aktarılmaya başlandı. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte ilk sonuçlar gelmeye başladı. İstanbul ve ilçelerindeki son durum Hürriyet.com.tr'de.

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31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İstanbul'da 11 milyon 314 bin 516 kişi sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı olabilmek için Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti'nin adayı Buğra Kavuncu, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Mehmet Altınöz, Saadet Partisi'nin adayı Birol Aydın ve DEM Parti'nin adayı Meral Danış Beştaş'ın da aralarında bulunduğu partili 22 aday ile 27 bağımsız aday yarışıyor.

Tuzla Seçim Sonuçları

Ümraniye Seçim Sonuçları

Üsküdar Seçim Sonuçları

Zeytinburnu Seçim Sonuçları

Sancaktepe Seçim Sonuçları

Sarıyer Seçim Sonuçları

Şile Seçim Sonuçları

Silivri Seçim Sonuçları

Şişli Seçim Sonuçları

Sultanbeyli Seçim Sonuçları

Sultangazi Seçim Sonuçları

Güngören Seçim Sonuçları

Kadıköy Seçim Sonuçları

Kağıthane Seçim Sonuçları

Kartal Seçim Sonuçları

Küçükçekmece Seçim Sonuçları

Maltepe Seçim Sonuçları

Pendik Seçim Sonuçları

Çatalca Seçim Sonuçları

Çekmeköy Seçim Sonuçları

Esenler Seçim Sonuçları

Esenyurt Seçim Sonuçları

Eyüpsultan Seçim Sonuçları

Fatih Seçim Sonuçları

Gaziosmanpaşa Seçim Sonuçları

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İSTANBUL İLÇELERİNDEKİ SON DURUM - CANLI

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Avcılar Seçim Sonuçları

Bağcılar Seçim Sonuçları

Bahçelievler Seçim Sonuçları

Bakırköy Seçim Sonuçları

İstanbul yerel seçim sayfasını görmek için tıklayınız

AK Parti: Murat Kurum

CHP: Ekrem İmamoğlu

İYİ Parti: Buğra Kavuncu

DEM Parti: Meral Danış Beştaş

Yeniden Refah Partisi: Mehmet Altınöz

TÜRKİYE'DE SEÇİM HEYECANI


Türkiye'de oy verme işlemleri akşam 17:00'da sona erdi. Gözler şimdi YSK'nın açıklayacağı verilerde. Yayın yasağının kaldırılmasının ardından İstanbul yerel seçim sonuçları Hürriyet.com.tr'de olacak.

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Canlı Anlatım Özeti

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timelineİSTANBUL İLÇELERİNDEKİ SON DURUM - CANLI
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timelineTÜRKİYE'DE SEÇİM HEYECANI
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#İstanbul#Yerel Seçim#Secim2024

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