İstanbul seçim sonuçları: 2024 Yerel Seçim Canlı verileri... İşte İstanbul ilçelerinden gelen oy oranları

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31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İstanbul'da 11 milyon 314 bin 516 kişi sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı olabilmek için Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti'nin adayı Buğra Kavuncu, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Mehmet Altınöz, Saadet Partisi'nin adayı Birol Aydın ve DEM Parti'nin adayı Meral Danış Beştaş'ın da aralarında bulunduğu partili 22 aday ile 27 bağımsız aday yarışıyor.