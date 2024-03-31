Ankara seçim sonuçları: 2024 Yerel Seçim Canlı verileri... İşte Ankara ilçelerinden gelen oy oranları

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Türkiye Yerel Seçimler için sandığa gitti. Milyonlarca vatandaş, bulundukları ilin yerel idaresini belirlemek için oylarını kullandı. Saat 07.00'da açılan sandıklar, tüm ülke genelinde 17.00'da kapandı.



Başkent Ankara'da 5'i bağımsız olmakla beraber toplam 25 aday yarışıyor.

AK Parti'nin adayı Turgut Altınok, CHP'nin adayı Mansur Yavaş, İYİ Parti'nin adayı Cengiz Topel Yıldırım, DEM Parti'nin adayı Gülten Kışanak, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Suat Kılıç...

İşte ilçe ilçe Ankara'da seçim sonuçları: