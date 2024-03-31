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Ankara seçim sonuçları: 2024 Yerel Seçim Canlı verileri... İşte Ankara ilçelerinden gelen oy oranları

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Seçim Sonuçları#YEREL SEÇİM
Ankara seçim sonuçları: 2024 Yerel Seçim Canlı verileri... İşte Ankara ilçelerinden gelen oy oranları
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2024 19:15

Türkiye 31 Mart 2024'te yerel yönetimler için sandık başına gitti. Seçim yarışının en merak edilen illerinden biri de Başkent Ankara... Ankara seçim sonuçları canlı oy oranlarıyla hurriyet.com.tr'de

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Türkiye Yerel Seçimler için sandığa gitti. Milyonlarca vatandaş, bulundukları ilin yerel idaresini belirlemek için oylarını kullandı. Saat 07.00'da açılan sandıklar, tüm ülke genelinde 17.00'da kapandı. 

Başkent Ankara'da 5'i bağımsız olmakla beraber toplam 25 aday yarışıyor.

AK Parti'nin adayı Turgut Altınok, CHP'nin adayı Mansur Yavaş, İYİ Parti'nin adayı Cengiz Topel Yıldırım, DEM Parti'nin adayı Gülten Kışanak, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Suat Kılıç...

İşte ilçe ilçe Ankara'da seçim sonuçları:

 

Ankara ilçelerinde son durum
Ankara ilçelerinde son durum

AKYURT Seçim Sonuçları
ALTINDAĞ Seçim Sonuçları
AYAŞ Seçim Sonuçları
BALA Seçim Sonuçları
BEYPAZARI Seçim Sonuçları

Ankara ilçelerinde son durum
Ankara ilçelerinde son durum

ÇAMLIDERE Seçim Sonuçları
ÇANKAYA Seçim Sonuçları
ÇUBUK Seçim Sonuçları
ELMADAĞ Seçim Sonuçları
ETİMESGUT Seçim Sonuçları

Ankara ilçelerinde son durum
Ankara ilçelerinde son durum

EVREN Seçim Sonuçları
GÖLBAŞI Seçim Sonuçları
GÜDÜL Seçim Sonuçları
HAYMANA Seçim Sonuçları
KAHRAMANKAZAN Seçim Sonuçları

Ankara ilçelerinde son durum
Ankara ilçelerinde son durum

KALECİK Seçim Sonuçları
KEÇİÖREN Seçim Sonuçları
KIZILCAHAMAM Seçim Sonuçları
MAMAK Seçim Sonuçları
NALLIHAN Seçim Sonuçları

Ankara ilçelerinde son durum
Ankara ilçelerinde son durum

POLATLI Seçim Sonuçları
PURSAKLAR Seçim Sonuçları
SİNCAN Seçim Sonuçları
ŞEREFLİKOÇHİSAR Seçim Sonuçları
YENİMAHALLE Seçim Sonuçları
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Canlı Anlatım Özeti

timelineAnkara ilçelerinde son durum
timelineAnkara ilçelerinde son durum
timelineAnkara ilçelerinde son durum
timelineAnkara ilçelerinde son durum
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#Ankara#Seçim Sonuçları#YEREL SEÇİM

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