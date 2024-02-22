Listeler verildi hesaplar karıştı... Gözler bu adaylarda

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İSTANBUL DENKLEMİ

AK Parti ile CHP yarışına sahne olan İstanbul’da, İYİ Parti’den sonra YRP ve DEM’in de güçlü isimleriyle denkleme dahil olması hesapları karıştırdı. Kulislerde, İYİ Parti ile DEM’in Ekrem İmamoğlu’nun işini zora soktuğundan söz ediliyor. İYİ Parti’nin Buğra Kavuncu, DEM’in Meral Danış Beştaş ile yarıştığı İstanbul’da, Fatih Erbakan’ın YRP’si de Erbakan ailesinin damadı olan Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz’ü aday gösterdi. YRP’nin bu kritik liste tercihinin de AK Parti’nin adayı Murat Kurum’u zorlayabileceği belirtilirken, bu partilerin İstanbul’daki aday listelerinin AK Parti ve CHP açısından bazı kritik ilçeleri sürprize açık hale getireceğinden de söz ediliyor.

BİR İLÇEDE ‘KENT UZLAŞISI’

DEM ile kent uzlaşısı görüşmelerinde öne çıkan Esenyurt’ta, CHP son dakikada aday değişikliğine de gitti. Ancak DEM Parti yönetiminin, CHP’nin yeni adayı Prof. Dr. Ahmet Özer’in sıcak baktıkları bir isim olmasına karşın belediye meclis üyeliği sayısındaki talepleri pazarlıkları uzattı. CHP’nin İstanbul’un Güngören ilçesinde sağlık nedeniyle yaptığı aday değişikliği ise işbirliği kapsamına girmiyor.

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Prof. Dr. Ahmet Özer

HATAY’IN ZOR SEÇİMİ

Kritik liste tercihleriyle hesapların karıştığı bir başka önemli merkez de depremden en çok etkilenen illerden Hatay oldu. Hatay’daki yarışın önde gelen isimlerinden Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile ilgili CHP’de son ana kadar süren krizin hesapları etkilediğine dikkat çekiliyor. TİP’in eski milli futbolcu Gökhan Zan ile yarışa katılmasının, zaten kritik eşikte olduğu öne sürülen Savaş’ın durumunu iyice zora soktuğu söyleniyor. DEM’in beklentilerin aksine Mersin ve Adana’da yarışa kendi adaylarıyla katılmasının da CHP’yi zorlayacağı konuşuluyor.

ŞANLIURFA’DA KRİTİK YARIŞ

Bursa, Balıkesir, Şanlıurfa ve Manisa’nın da yine liste tercihleri nedeniyle zorlu yarışa sahne olması bekleniyor. Bursa’da geçen seçimi CHP’ye karşı çok da farklı olmayan bir sonuçla kazanan AK Parti’yi bu kez YRP’nin de kendi adayıyla yarışacak olmasının zorlayabileceği belirtiliyor. CHP’nin Bursa ile birlikte gözüne kestirdiği Balıkesir ve Manisa’da da yarışın zorlu geçeceği ifade ediliyor.

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Listelerle ilgili bütün bu yaşananlara karşın partiler arasında görüşmelerin sürdüğüne, listelerin kesinleşeceği 3 Mart’a kadar geçecek 10 günlük süreye dikkat çekiliyor.

ÖZGÜR ÖZEL’E MEMLEKETİNDE ŞOK

- Özel’in memleketi Manisa’nın Saruhanlı ve Balıkesir’in İvrindi ilçelerinde ise listeler zamanında teslim edilemedi. Saruhanlı’da mevcut Belediye Başkanı Zeki Bilgin ile meclis üyesi adaylarının yer aldığı liste yasal süresinde yetiştirilemeyince geri çevrildi. 8 dakikalık gecikmeye karşı yasal itirazlar yapılırken, CHP’nin İvrindi’deki aday listesi ise ilçe seçim kuruluna hiç teslim edilmedi. Şimdi ilçe seçim kurullarının itirazlara kararı bekleniyor.

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ERKAN BAŞ’A JEST Mİ

- Listelerin tesliminin ardından önemli sürprizlerden biri de Kocaeli’de yaşandı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, meclis üyesi listesine istediği isimlerin yazılmaması sonrasında son dakika ‘adaylıktan çekilirim’ resti ile Kocaeli’deki seçim yarışını hareketlendirirken, TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın aday olduğu Gebze’de ise CHP ve DEM’in aday göstermemesi dikkat çekti.