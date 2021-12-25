Liseli tavuklar böceklere karşı

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İstanbul'un ilk, Türkiye’nin ise 2’nci fen lisesi olan Kadıköy Atatürk Fen Lisesi’nde, yurt ve derslik binalarının yenileme çalışmaları yapılırken arazide de kazılar oldu. Tadilat sürecinde toprağın altında yaşayan böcekler, yuvalarından çıkarak okulun içine girmeye başladı. Bu sorunun önüne kimyasal ilaçlamayla geçilmeye çalışıldı ama sonuç alınamadı. Sonunda klasik yönteme başvuruldu. 39 bin metrekarelik büyük bir arazi içinde yer alan okulun bahçesine tavuklar salındı. Böylece besin zincirinden yararlanılarak böceklerin istilası sona erdirilmiş oldu. Kadıköy Atatürk Fen Lisesi’ni son iki senedir böceklerden 2 horoz ve 8 tavuk koruyor.

Muzaffer Güneş

YUMURTALARI SATIYORUZ

Kadıköy Atatürk Fen Lisesi müdürü Muzaffer Güneş bu çözüm yöntemini şöyle anlatıyor: “Hem öğrencilerin hayvan sevgisini tatmin etmek hem de böcek sorunundan kurtulmak için böyle çözüm geliştirdik. Az çok bir yumurta üretimi de oluyor. Bu yumurtaları öğretmen arkadaşlar satın alıyorlar. O parayla tavukların yemleri, ilaçları veya ölenin yerine yenisi alınıyor.”