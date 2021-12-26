Okulda yumurta üretiyorlar

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REÇEL YAPIP ZEYTİNYAĞI SIKIYORLAR

Bunun yanı sıra öğrenciler, okulda bulunan makinelerle zeytinden yağ çıkarmayı da öğreniyor. Ayrıca okulda bulunan makinelerde reçel üretimi de yaparak hem pratik kazanıyor, hem de uygulamalı ders yapıyor.



Okullarında üretim yaptıklarını söyleyen Hamidiye Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Burada keçi sağıyoruz. Tavukları besleyip, yumurta üretimini öğreniyoruz. Okulumuzda bulunan zeytinyağı çıkartma makinesinde yağ üretimi yapıyoruz. Ayrıca özel makinelerde reçel yapıyoruz. Burada yaptığımız pratiklerle okuldan mezun olduktan sonra işi öğrenmiş oluyoruz. İş hayatına başladığımız hiç zorluk çekmeyeceğiz. Burada beslediğimiz tavuklardan yumurta alıyoruz. Bu yumurtaları ana okullara satıyoruz. Bölümümüzle alakalı her şeyi hem teorik, hem de pratik olarak öğrenip mezun olacağız" dedi.