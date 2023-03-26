Liselerin robotları yarışıyor

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Gençlerin bilim ve teknoloji alanına ilgisini artırmak için 31 yıldır ABD’de FIRST Vakfı tarafından,Türkiye’de ise 2018 yılından bu yana Fikret Yüksel Vakfı’nca düzenlenen FIRST Robotics yarışması başladı. 3 kıtada düzenlenen ve 30’dan fazla ülkeden 3 bin 350 takımın katılacağı turnuvanın Avrupa ayağı İstanbul’da düzenleniyor. 16 ilden 120’nin üzerinde yerli takımın yarıştığı turnuvada Bulgaristan, Çin, Hırvatistan, Hindistan, Kosova, Polonya, Romanya ve Birleşik Krallık’tan öğrenciler de yer alıyor.

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Türkiye’de düzenlenecek 3 turnuva sonrasında, robot performansı ve sosyal sorumluluk projeleriyle ön plana çıkan takımlar 19-22 Nisan tarihlerinde ABD’nin Houston şehrinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası’na katılmaya hak kazanacak. Yarışmanın 2023 temasında, endüstriyel süreçlerdeki enerji kullanımı ön plana alınıyor.Hem otonom hem de manuel olarak kullanılan robotların sınırlı sürelerde verilen görevleri yapmaları isteniyor. İlk 15 saniye otonom hareket eden robotlar, 15 saniyenin sonunda öğrenciler tarafından kontrol ediliyor. Koni ve küpleri gösterilen yerlere taşıyarak puan kazanmaya çalışıyorlar. Bunu başaran robotlar denge tahtası üzerinde durarak ek puan için yarışıyor.

Demirören Medya Eğitim Projeleri Grup Direktörü Nuran Çakmakçı, yarışmaya katılan öğrencileri ziyaret etti.

DEMİRÖREN MEDYA MTAL ÖĞRENCİLERİ DE YARIŞIYOR

Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 14 okuldan öğrencilerin bir araya geldiği 6649- PARS Robotic takımında yer alıyor. Demirören MTAL öğrencileri Seden Maraş ve Yağmur Ataman çalışmalarını şöyle anlatıyor: “Takımlardan sadece teknik becerileri sunmaları değil sosyal sorumluluk ve tanıtım becerileriyle de ön plana çıkmaları isteniyor. Takımımızın yaptıklarını anlattık. Otizmli ve Down sendromlu çocukların motor becerilerini geliştirmek için yaptığımız çalışmaları anlattık. Teknoloji bağımlılığına karşı teknolojiyi nasıl kullanmamız gerektiğine dair çalışmalarımız oldu.”

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YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın İstanbul ayağı, katılımın yüksek olması nedeniyle bir hafta boyunca devam edecek. Volkswagen Arena’da düzenlenen turnuvalar, 24-26 Mart 2023 İstanbul Regional, 27-29 Mart 2023 Bosphorus Regional, 31 Mart-2 Nisan 2023 Haliç Regional isimleriyle 3 ayaklı düzenlenecek.