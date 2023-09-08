Liselerde yeni dönem: 6'dan fazla dersten başarısız olan öğrenci sınıfta kalacak

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Liselerde yeni dönem başlıyor. Yürürlük Resmi Gazete'de yayımlandı ve böylelikle alt sınıf dahil 6'dan fazla dersi başarısız olan öğrenci sınıf tekrarı yapacak. 50 ortalama ile sınıf geçme uygulamasına son verildi.

Açık liseye geçişlere de kısıtlama getirildi. Bundan böyle yönetmelik çerçevesinde, istisnai durumlar hariç açık liseye geçilemeyecek.

SINIF TEKRARI EN FAZLA BİR DEFA YAPILABİLECEK

sınıf tekrarı hazırlık sınıfı hariç, orta öğrenim süresince en fazla bir defa yapılacak. Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek veli ve öğrenci talebi de dikkate alınarak mesleki eğitim merkezine, Açık Öğretim Lisesine, Mesleki Açık Öğretim Lisesine veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine kayıtları yapılacak.

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CNN TÜRK Muhabiri Nisa Korkmaz, uygulamaya ilişkin detayları paylaştı. Korkmaz, şu bilgileri verdi:

Sınıf geçme uygulaması yeniden düzenlendi. Daha önce yıl sonu not 50 olan öğrenciler. Zayıf sayısına bakılmaksızın tüm derslerden doğrudan geçiyordu yeni düzenleme ile 50 notunu tutturmak kaydı ile en fazla 1 dersten geçilebilecek.

Aynı zamanda daha önce ortalamaya bakılmaksızın en fazla 3 dersten sorumlu geçilebiliyordu. Yeni uygulama ile sene sonu notu 50 olanlar en fazla 3 desten sorumlu geçebilecek.

2 GÜNDEN FAZLA DEVAMSIZLIKTA VELİ ÇAĞRILACAK

Devamsızlıkta art arda özürsüz 2 gün devamsızlık yapan öğrencinin velisi okula çağrılacak. Okullar bünyesinde önleme ve müdahale yönlendirme komisyonu kurulacak. Öğrencilerin devamsızlık ve başarısızlıkları takip edilecek böylelikle.

İNGİLİZCEDEKİ UYGULAMA TÜRK DİLİ DERSİNE DE GETİRİLDİ

Yeni Yönetmelikte yabancı dil dersinde yazılı sınavla birlikte öğrencinin okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerisini ölçen uygulama Türk dili ve edebiyatı dersi için de geçerli olacak

Spor liselerinde kontenjan belirlenirken takım kurmak için kız öğrencilere pozitif ayrıcalık sağlanacak.