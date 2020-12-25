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GeriGündem Liselerde sınavlar olacak mı, karne verilecek mi? Bakan Ziya Selçuk'tan yüz yüze sınav açıklaması
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Haber Giriş: 25.12.2020 - 10:35 | Son Güncelleme:

Liselerde sınavlar olacak mı, karne verilecek mi? Bakan Ziya Selçuk'tan yüz yüze sınav açıklaması

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Liselerde sınavlar olacak mı, karne verilecek mi? Bakan Ziya Selçuk'tan yüz yüze sınav açıklaması
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Ortaokullarda karne notları ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden, liselerde 2. dönem yapılacak yüz yüze sınavlarla belirlenecek." dedi.

Yüz yüze sınavlar yarıyıl tatili sonrasına ertelendi. Yeni kararla ilk dönem ilkokul ve ortaokulda etkinlik notlarına göre karne verilecek. Liselerde ise karne verilmeyecek. Notlar ikinci dönem uygulanacak sınavlar ile belirlenecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “İlkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz” dedi.

Liselere karne yok

Yeni kararla ilk dönem ilkokul ve ortaokulda etkinlik notlarına göre karne verilecek. Liselerde ise karne verilmeyecek.

 

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