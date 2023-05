Lise sonlara devamsızlıktan kalma yok

Haberin Devamı

CNN Türk’te ‘Özel Röportaj’ programına katılan Bakan Özer, YKS’ye hazırlanan öğrencilere bekledikleri haberi verdi. Her yıl yapılan uygulamanın bu sene de geçerli olacağını duyuran Özer, şunları söyledi: “Gittiğim her yerde hem öğrenciler hem veliler soruyor. Bakanlık her yıl, yılın sonuna doğru 12’nci sınıflarla ilgili bu haberi veriyordu. Bu dönem depremden dolayı sancılı bir süreç yaşandığı için hepimiz acı çektik. Bu nedenle erken açıklayacağız. 12’nci sınıf öğrencilerini devamsızlıktan bırakmayacağız. Onları muaf tutacağız. Böylece rahat bir şekilde YKS’ye hazırlansınlar.”

O İLLERDE SINIFTA KALMA OLMAYACAK

Bakan Özer, deprem bölgesindeki eğitim düzenlemeleriyle ilgili de şu bilgileri verdi: “Ortaöğretimdeki tüm çocuklarımızın sorumlu ders sayısına bakmaksızın bir üst sınıfa geçmelerini sağlayacağız. Deprem bölgesinde 1 Ağustos–1 Eylül tarihlerinde telafi eğitimlerini yapacağız. 2023-2024 eğitim öğretim yılı başladığında, eğitim öğretim devam ederken bir aylık telafi programı daha yapacağız.”

Mahmut Özer

DEMİRÖREN MEDYA’YI ÖRNEK GÖSTERDİ

Bakan Özer, meslek liselerinin artık gençler için çok cazip hale geldiğini söyledi ve Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni örnek verdi: “Sektörü tamamen eğitim süreçlerine dahil ediyoruz. Sonuçta biz işgücü piyasasına öğrenci yetiştiriyoruz. Meslek liseleri gerçekten çok cazip hale geldi. Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) bu sene fen liselerinin puanından bile yüksek puanla öğrenci aldı.”