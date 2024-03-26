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Lise öğrencileri arasında bıçaklı kavga

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#Avcılar#Lise#Kavga
Lise öğrencileri arasında bıçaklı kavga
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2024 12:35

Avcılar'daki bir lisede ders bitimi sonrasında dağılan öğrenciler arasında kavga çıktı. Kavgada 1 öğrenci bıçakla yaralandı. 2 öğrencinin de çeşitli yerlerinden aldığı darbelerle yaralandığı kavga anı, cep telefonu ve güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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Olay, Merkez Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'ndeki br lisenin önünde dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Okuldan çıkan öğrenciler arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga diğer öğrencilerin de dahil olmasıyla kısa sürede büyüdü. Kavga sırasında öğrencilerden biri elinden aldığı bıçak darbesiyle 2 öğrenci ise, baş ve çeşitli yerlerine aldıkları darbelerle yaralandı. Yaralı öğrenciler yakınlarıyla birlikte polis merkezine giderek diğer öğrencilerden şikayetçi oldu.

Lise öğrencileri arasında bıçaklı kavga

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#Avcılar#Lise#Kavga

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