Lise KPSS sınavı ne zaman? İşte 2021 KPSS oturumları hakkında detaylar

KPSS Ortaöğretim sınavının yapılacağı tarih, sınava yönelik hazırlıklarını sürdüren binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Öte yandan lise mezunlarına yönelik düzenlenecek olan KPSS Ortaöğretim sınavının başvuru tarihi de sorgulanıyor. İşte, KPSS güncel sınav ve başvuru takvimi...

LİSE VE ÖN LİSANS KPSS TARİHLERİ

KPSS'nin lise ve ön lisans mezunlarına yönelik oturumları, 2 yıldan bir yapılıyor. KPSS Ortaöğretim ve Ön Lisans oturumu 2021 yılında yapılmayacak.

Sınav ÖSYM tarafından 2022 yılında organize edilecek.

KPSS LİSANS OTURUMLARI

2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos’ta düzenlenecek.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos’ta yapılacak.

ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.