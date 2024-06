Liderlerin bayram programı... Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmaris’te: Küskünler barışmalı

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bayram namazını Marmaris’in Karacasöğüt Mahallesi’nde bulunan Okluk Millet Camisi’nde kıldı. Namazı, Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı kıldırdı. Bayram namazına Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Muğla milletvekilleri Kadem Mete, Yakup Otgöz, AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça ve protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışında vatandaşlarla bayramlaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yakınlarımızı ziyaret etmeliyiz, dargınlar, küskünler barışmalı, hep birlik olmalıyız. Milletçe

birlik beraberliğimize güç katmalıyız. Tüm şehitlerimizin, peygamberlerimizin, tüm şühedanın ruhları, tüm geçmişlerimizin ruhları şad olsun” diyerek tüm Müslüman aleminin bayramını tebrik ettiğini iletti.

BARIŞ GETİRSİN

Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından da bir mesaj paylaşan Erdoğan, “Milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı’nı gönülden tebrik ediyorum. Bayramın kalplerimize huzur, ülkemize esenlik,

Filistin ve Sudan başta olmak üzere gönül coğrafyamıza barış getirmesini diliyorum. Bayramımız mübarek olsun” ifadelerini kullandı. (Cavit AKGÜN / DHA)

ŞERİF’LE GÖRÜŞTÜ

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi yaptı. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan İslam dünyasının, Gazze’deki İsrail zulmü nedeniyle Kurban Bayramı’nı buruk geçirdiğini belirtti, Şerif’in ve tüm Pakistan halkının bayramını tebrik etti. Erdoğan ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ve Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile de telefonda görüşerek bayramlarını kutladı.

BAHÇELİ TÜRKEŞ’İN MEZARINDA: CUMHUR İTTİFAKI KAYA GİBİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün bayram namazının ardından MHP’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in Beştepe’deki anıt mezarını ziyaret etti. Türkeş’in kabrine çiçek bırakıp dua okuyan Bahçeli, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlarak şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanı’nın kararlı tutumu, Cumhur İttifakı’nın bileşenlerinin uyumlu çalışmaları ve millet için her türlü fedakârlığa hazır bir hale gelmiş olmaları, gelecek için Türkiye’nin önemli meselelerinin çözümünde de çok büyük bir program hayata geçirecektir.

BİZDE ÇATLAMA OLMAZ

Cumhur İttifakı devam edecektir. Bizde çatlama olmaz. Biz ne kerpiciz ne de toprağız, biz kaya gibi Cumhur İttifakı’yız. Kayaların parçalanması gürültülü olur, fakat sonuç vermez. O sebepten dolayı siyasilerin dayanışmada, kaynaşmada samimi olmaları ve milletin huzurunu bozacak her türlü davranıştan kendilerini arındırmaları gerekiyor. MHP, bu anlayışla Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındadır, uluslararası gelişmeleri yakinen takip etmektedir. MHP üzerine düşen her türlü sorumluluğu, her türlü fedakârlığı yaparak yoluna devam edecektir. Bundan kimsenin de şüphesi olmasın. MHP’yi anlamayanlar kırık masalar üzerinde gelecek vaat edenlerin, masayı nasıl dağıttıklarını utanmadan hatırlamaları gerekirken, şimdi yol gösterici duruma düşmüşlerdir. Allah onları ıslah etsin.” (ANKARA)

ÖZGÜR ÖZEL MANİSA’DA: GERİLİM YARATACAK DEĞİLİM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayram namazını memleketi Manisa’nın merkez Şehzadeler ilçesindeki tarihi Hatuniye Camisi’nde kıldı. Ardından camide sıraya girerek hemşehrileriyle bayramlaşan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Herhalde iade-i ziyaretimizi hazmedemeyenler oldu” sözüne şöyle yanıt verdi: “Türkiye’de insanlar, ‘normalleşme’, ‘siyasette yumuşama var’ dedi ve bundan herkes memnun oldu. Sayın Bahçeli de memnun olmuştu ama partisindeki belli odaklar bundan rahatsız oldu. Olur olmaz hakaretlerde bulundular, tehditlerde bulundular. Halen bulunuyorlar. O gerilim ortamından Sayın Bahçeli’nin bazı değerlendirmeleri oldu. İstiyorlar diye kavga ve gerilim yaratacak değilim.

BAŞLATAN BİZİZ

Sayın Cumhurbaşkanı uçakta ‘Herhalde iade-i ziyaretimizi hazmedemeyenler oldu’ demiş. O sözü hiç üzerimize almıyoruz. Çünkü bu işi başlatan biziz. Herkesin gözü önünde oldu. Herhalde bunu yine kendi ittifak ortağına söylüyor. Çünkü Cumhur İttifakı’nın ortakları bizim üzerimizden iletişim kuruyorlar. Lütfen birebir, doğrudan iletişim kursunlar. Zaten bugüne kadar çok iyi anlaşıyorlardı. Bundan sonra da iyi anlaşmaya devam ederler. Bayram günü, kavga günü değildir. Bayramlar küslerin barıştığı, kavgaların bittiği günlerdir. Ümit ediyorum herkes bayramın ruhuna uygun bir zaman geçirir. Bayramdan sonra da güzel işleri hep birlikte yaparız.” (DHA)

ERDOĞAN VE BAHÇELİ’YLE BAYRAMLAŞTI

Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüşerek bayramlaştı. Özel, ayrıca CHP’nin önceki genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu, Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın’ı da telefonla arayarak bayramlarını kutladı.