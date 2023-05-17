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Liderlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Katar#Tebrik
Liderlerden Cumhurbaşkanı Erdoğana tebrik telefonu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2023 21:07

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid en-Nehyan, Macaristan Başbakanı Victor Orban, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebriklerini iletti.

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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid en-Nehyan, Macaristan Başbakanı Victor Orban, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'’ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebriklerini iletti.

Liderler görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seçimin ikinci turunda da başarılar diledi ve seçimlerin Türk halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Katar#Tebrik

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