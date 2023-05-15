Liderler sandıkta

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan oyunu eşi Emine Erdoğan’la Üsküdar Kısıklı’daki Saffet Çebi Ortaokulu’nda kurulan 3279 numaralı sandıkta kullandı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan bol bol fotoğraf çektirdi ve çocuklara harçlık dağıttı. Oy verme sırasına giren Erdoğan, sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, oy pusulasını sandığa ‘Hayırlı olsun’ diyerek attı.MHP Lideri Devlet Bahçeli de Çankaya ilçesindeki Anıttepe Ortaokulu’nda 1296 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Bahçeli, 94 yaşında elinde karanfil ile oy kullanmaya gelen Nezihe Oğur ile hatıra fotoğrafı çektirdi.





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DEMOKRASİYİ ÖZLEMİŞİZ









CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oyunu eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Çankaya’daki Arjantin İlkokulu’nda 4221 No’lu sandıkta kullandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in eşlik ettiği Kılıçdaroğlu, oy kullandığı okulun bahçesinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet etti. Okuldan ayrılırken de vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Kılıçdaroğlu, “Hepimiz demokrasiyi çok özlemişiz. Hepimiz kucaklaşmayı çok özlemişiz. Hepimiz birlikte olmayı çok özlemişiz. Bundan sonra göreceksiniz, bu ülkeye baharlar gelecek. Bundan sonra da hep devam edecek” dedi.





SEÇMEN VELİNİMETTİR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oyunu İstanbul’da, Beylerbeyi Sabancı Anadolu Lisesi’nde kurulan 2127 numaralı sandıkta kullandı.Oy kullanmaya ilk olarak Akşener’in eşi Tuncer Akşener geldi. Yaklaşık 5 dakika sonra gelen Meral Akşener, yoğun ilgi altında okul binasına girdi ve oyunu attı. Akşener, oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, “Aziz milletimizin vereceği karar bizlerin başımızın üzerinedir” dedi.

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HATIRA FOTOĞRAFI









ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Çankaya ilçesindeki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi’nde oyunu kullandı.1276 numaralı sandıkta 344’üncü sırada eşi Gökçen Oğan ile birlikte oy veren Oğan, basın mensuplarına heyecanlı olduğunu belirterek “Memleketimize, milletimize hayırlı olsun diliyorum. Buradan bütün vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen, herkes oy kullansın. Sükûnetle, suhuletle bu seçimi bir bayram havasında geçirelim” dedi.Oğan, okuldan ayrılırken Oğlu Göktürk ve kızı Zeynep’le fotoğraf çektirdi. Oğan oy kullandığı okulda bir çok seçmen ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Hepsine dava açacağım









Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, eşi Ülkü İnce ile birlikte Çankaya ilçesi Yaşamkent Şener Çakmak Anadolu Lisesi’nde 4617 numaralı sandıkta oyunu kullandı. İnce, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kendisi hakkında sosyal medyada çıkan iddiaların iftira ve montaj olduğunu belirterek, “Her birine dava açacağım” dedi.

KATLA KATLA BİTMEDİ

AK Parti’nin Antalya milletvekili adayı olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu oyunu memleketi Antalya’nın Alanya ilçesinde kullandı. Bakan Çavuşoğlu, eşi Hülya Çavuşoğlu ile Ayşen-Cengiz Urfalıoğlu İlkokulu’nda oy kullandı. Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Çavuşoğlu, “Oyumuzu kullandık. Vatanımıza, milletimize inşallah hayırlı, uğurlu olur. Söz millette” dedi. Oy pusulasını zarfa yerleştirmekte zorluk çektiğini belirten Çavuşoğlu, “Özellikle siyasi partilerin olduğu liste çok uzundu. Zarfa zor sığdı. Katla katla bitmedi. Gelecek sefere herhalde daha büyük bir zarf ayarlanması gerekir” diye konuştu.

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YAZIN BAŞLANGICI

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, oyunu Afyonkarahisar kent merkezindeki Selçuklu İlkokulu’nda kullandı. Uysal, daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “14 Mayıs 1950’nin yıldönümünde, 14 Mayıs 2023 tarihi de milletimizin derinden bir nefes almasına vesile olacaktır. Türk demokrasisinin en önemli sermayesi kavgasız, dövüşsüz iktidarları değiştirebilme kabiliyetidir, seçimi icra edebilme kabiliyetidir. Bunu gerçekleştiriyoruz. Güzel bir havada artık baharın sonu yazın başlangıcı, milletimizin de bu manada havaya, toprağa, suya cemreler düştüğü gibi her 1 oy sandığa cemre olarak düşecektir. Milletimizin olduğu kadar kadim coğrafyanın, insanlığın da tarihinde önemli bir dönüm noktası olacağına inanıyorum” diye konuştu.

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KARANFİL VERDİ

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Eyüpsultan’da bulunan Nejat Sabuncu İlkokulu’na eşi Sare Davutoğlu ile geldi. 2249 numaralı sanıkta oyunu kullanan Davutoğlu, “Hayırlı, uğurlu olsun” dedi. Davutoğlu, oy kullanacağı sandıktaki kadın görevlilere karanfil verip Anneler Günü’nü kutladı.

TAKDİR MİLLETİMİZİN

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eşi Nursen Yavaş ve kayınvalidesi Nevin Kıvanç ile birlikte oyunu Ankara’daki Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 4089 No’lu sandıkta kullandı. Yavaş, “Oylarımızı kullandık. İnşallah ülkemiz için güzel sonuçlar ortaya çıkar, takdir milletimizin” dedi.





BUGÜN BAYRAMIMIZ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eşi Ülkü Zeynep Babacan ile birlikteoyunu Çankaya ilçesindeki Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu’nda 4572 numaralı sandıkta kullandı. Babacan, “Bugün bayramımız. Milli iradenin tecelli ettiği, halkımızın egemenliğini açıkça ilan ettiği bir gün” ifadelerini kullandı.

AİLECE OY ATTILAR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, oy kullanacağı okula eşi Dilek İmamoğlu, oğulları Mehmet Selim ve Semih İmamoğlu ile birlikte geldi. İmamoğlu ailesi zarflarını hep birlikte sandığa attı. Ekrem İmamoğlu zarfı sandığa attıktan sonra “Allah utandırmasın, hayırlı uğurlu olsun” dedi.



