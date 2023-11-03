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Lider eşleri Vahdettin Köşkü’nde

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#Emine Erdoğan#Vahdettin Köşkü#Lider Eşleri
Lider eşleri Vahdettin Köşkü’nde
Fatma Aksu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2023 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Malezya Kraliçesi Iskandariah, Mozambik First Lady’si Nyusi, Surinam First Lady’si Seenacherry ve BM-Habitat İcra Direktörü Sharif ile Vahdettin Köşkü’nde ikili görüşme gerçekleştirdi.

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Erdoğan ilk görüşmesini Malezya Kraliçesi Iskandariah ile yaptı. Görüşmede, Filistin’de yaşanan saldırılardan duyulan üzüntü ifade edilerek buna ilişkin ortak yapılabilecekler ele alındı. Emine Erdoğan, daha sonra Mozambik Devlet Başkanı’nın eşi Isaura Nyusi ile bir araya geldi. Nyusi, Emine Erdoğan’ın sosyal yardımlar konusunda tecrübesinden faydalanmak için destek istedi. Emine Hanım, Surinam Devlet Başkanı’nın eşi Mellisa Santokhi-Seenacherry ile de görüşme gerçekleştirdi.

Emine Erdoğan, ikili görüşmeleri kapsamında, BM-Habitat İcra Direktörü Sharif’i de kabul etti. Yeni kurulan Sıfır Atık Vakfı ve BM-Habitat arasında yapılabilecek işbirliklerinin de istişare edildiği görüşmede Sharif, kurulun görev süresinin 2026’da dolacağını ancak sıfır atık hareketinin verilen süreden çok daha öte olduğunu vurguladı. Sharif, Erdoğan’ın azmini takdir ettiğini ve kendisinin rol modeli olduğunu da dile getirdi.

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#Emine Erdoğan#Vahdettin Köşkü#Lider Eşleri

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