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LGS’ye kaç kişi girdi? LGS 2022’ye giren öğrenci sayısı gündemde

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LGS’ye kaç kişi girdi LGS 2022’ye giren öğrenci sayısı gündemde

LGS’ye giren adayı sayısı 2022 yılında da yoğun ilgi görüyor. LGS 2022 yılında 5 Haziran Pazar günü yapıldı. 8’nci sınıfı tamamlayan ve eğitimine lisede devam edecek olan öğrenciler bugün sınava girdiler. Sınav, iki oturum hâlinde 973 yurt içi ve 7 yurt dışı sınav merkezinde 17 bin 899 okul ve 82 bin 551 salonda yapıldı. Peki, LGS’ye kaç kişi girdi, başvurdu?

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LGS’ye kaç kişinin girdiği araştırılıyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan merkezi sınav bugün düzenlendi. LGS’ye 2022 yılında 1 milyon 236 bin 313 öğrenci başvurdu.

LGS’YE KAÇ KİŞİ GİRDİ?

LGS’ye 2022 yılında 1 milyon 236 bin 313 öğrenci başvurdu. 1 milyon 236 bin 313 öğrencinin başvurduğu sınav, iki oturum hâlinde 973 yurt içi ve 7 yurt dışı sınav merkezinde 17 bin 899 okul ve 82 bin 551 salonda yapıldı. Sınavda her bir oturumda yaklaşık 350 bin olmak üzere 700 bin sınav görevlisi görev yaptı.

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LGS sonrasında bir değerlendirme yapan ölçme değerlendirme ve sınav hizmetlerinden sorumlu Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy şunları söyledi: "LGS kapsamındaki merkezî sınav, yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Öğrencilerimize bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum. Merkezî sınavlar oldukça büyük organizasyonu gerektirdiği için sürece Bakanlığımızın ilgili tüm birimleri destek verdi. Sınav hazırlık ve uygulamasında emek veren tüm çalışma arkadaşlarımızı, 81 ilde süreci başarılı bir şekilde yürüten ve sınavın sorunsuz bir şekilde tamamlanmasında büyük emeği olan tüm il millî eğitim müdürlerimizi ve illerde görevli personelimizi kutluyorum. Sınavda görev alan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."

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