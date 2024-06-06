LGS’deki fizik sorusu eğitimcileri böldü... ‘2 cevap’lı tartışma

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GEÇEN pazar yapılan LGS sınavı sonrası, fen bilimleri testindeki bir soru tartışmaların fitilini ateşledi. MEB tarafından yayınlanan cevap anahtarında 13. sorunun doğru cevabı, C şıkkında yer alan ‘iki ve üç’ seçeneği olarak görüldü. Ancak eğitimcilerin bir kısmı A şıkkında yer alan ‘yalnız üç’ cevabının doğru olduğunu savundu. Fen ve Anadolu lisesi fizik öğretmenlerine ilgili soruyu sorduk. İşte cevapları:

CEVAP A DİYENLER İPİ TEK KİŞİ ÇEKEBİLİR

Anadolu lisesindeki fizik öğretmenleri, ‘kesinlikle’ ifadesinin soruda yer alması nedeniyle her ihtimalin değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekerek şöyle konuştu: “İpi bir uçtan çektiğimizde zaten diğer uç da eşitleniyor. Yani ipi iki kişi çekmek zorunda değil. İpin diğer ucu bir yere bağlansa ve sadece tek kişi bu ipi çekse bile ağırlık yukarı kalkıp dengede kalır. Yani tahtanın dengede kalması için iki kişinin ipi çekmesine gerek yok. Bir kişinin çekmesi yeterli oluyor. Bu yüzden çekilen ipin uzunluğu eşit olmak zorunda değil. Bu nedenle cevap yalnız üç seçeneği olan A şıkkı olmalıydı.”

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CEVAP C DİYENLER ‘KESİNLİKLE’ İFADESİ

Fen lisesi fizik öğretmenleri sorunun doğru cevabının MEB kitapçığında yer aldığı şekilde olması gerektiğini söyledi: “İşçiler ipleri aynı anda çekseler de zaten aynı miktarda ipi çekmiş olacaklardı. Biri önce biri geç çektiğinde sadece biri geç çekmiş oluyor. Bu nedenle burada bir şey fark edeceğini düşünmedik. Soruda kesinlikle dediği için öğrencinin sol taraf ne kadar yükselecekse sağ tarafın da o kadar yükselmesi gerektiğini görmesini istemişler. O nedenle sol tarafla sağ tarafın çekilme miktarı aynı olmalı. Tahta da simetrik duruyor ve çeken işçiler de öyle. O nedenle kesinlikle doğru kabul edilebilecek seçenekler iki ve üç olmalı diye düşünüyoruz. Ancak A şıkkını savunanlar da yanlış düşünmüyor olabilir.”

İŞTE O SORU





SOSYAL MEDYADA DENENDİ

Sosyal medyada oldukça tartışılan soruya ait bir video yayınlandı. Videoda bir çocuk, soruda anlatılan makaralı sistemi kurarak ipi tek başına yukarıya doğru çekti. Videonun sonunda ve başında çocuğun da üstüne oturduğu tahtanın dengesini koruduğu görüldü.

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İTİRAZLAR BEŞ GÜN İÇİNDE

MEB yetkilileri, soru iptalleri için itirazların sınav tarihinden itibaren 5 gün içinde bakanlığa yapılması gerektiğini belirtti. Yetkiler, bu süre zarfındaki değerlendirmeler neticesinde eğer soru iptal edilmezse idari mahkemeye başvurulabileceğine dikkat çekti.

SORU İPTAL EDİLMELİ

Akdeniz Üniversitesi Fizik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Memduh Sami Taner, sorunun iptal edilmesinden yana: “Mevcut fen dersi müfredatı ve 8’inci sınıf öğrencisinin düşünüş biçimi ile soruda verilen koşullar dikkate alındığında sorunun cevabı A olur ve bence böyle yaklaşmak gerekir. Sistem dengede dediği için çocuğun düşünüş biçimi ve okuduğu cümle onu A seçeneğine doğru götürür. Ancak C seçeneğini işaretleyenler de yanlış düşünmemiş olur. Geçmişte mezun ettiğimiz öğretmenlerimiz arasında da A ve C karmaşası var. Bu tereddüt oluşturan meselenin en iyi çözümü soruyu iptal etmek. Bu karar, bir kısım öğrencide ‘mağdur edilmiş olma’ psikolojisini ortadan kaldırır.”