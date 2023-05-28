LGS’de son düzlük

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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 4 Haziran Pazar günü yapılacak. Başvuruların Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından otomatik olarak yapıldığı sınava bu yıl 8’inci sınıfa giden yaklaşık 1 milyon 250 bin öğrenci girebilecek. Adaylar sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerini ise e-okul üzerinden öğrenebilecek. Giriş belgeleriyse elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak. Onaylandıktan sonra da öğrencinin sırasında hazır bulundurulacak.

PANDEMİDEKİ SINAVI İNCELEYİN

MEB, 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sınavda bu yıl ikinci dönem konularının yer almayacağını açıklamıştı. Eğitim Uzmanı Onur Soğuk’a göre bu yılki sınav beklendiği kadar kolay olmayacak. “Sonuçta bu bir sıralama sınavı, sadece ilk dönem konuları sorulacak diye hafife almayın” diyen Soğuk, adayların 2020 yılında yapılan LGS kapsamındaki merkezi sınavı mutlaka incelemeleri gerektiğini, çünkü o yıl da pandemi nedeniyle yine 8’inci sınıfın ikinci döneminden soru sorulmadığının altını çizdi. İşte son düzlüğe girilen LGS’ye bir hafta kala yapılması gerekenler:

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EKSİK KONULARINIZI TAMAMLAYIN





Prof. Dr. Kaan Zülfikar Deniz (AÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Başkanı): “Sınavın seçici olabilmesi için öğrencilerin en zoröğrendiği konulardan daha çok soru gelme ihtimali bulunuyor. Son 5 yılda Türkçe’nin düzenli bir şekilde zorlaştığını görüyoruz. 2022 yılındaki sınavda 5 yıl öncesine göre Türkçe yüzde 25 daha zordu. Konuların azlığı soru hazırlayanları daha fazla detay sormaya ve aynı konu içinden birden fazlasoru hazırlamaya yöneltecek. Adayların son anda dikkat etmesi gereken en önemli nokta eksik konularını tamamlamak. Son günlerde daha çok soru çözümüne ağırlık vermeliler. Özelikle de farklı yapıda soru çözümü çok önemli. Genel bir zorluk varsa bu herkese yansıyacak. Kaygıyı artırmamak sonuca olumlu yansır.”

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SOSYALLEŞEREK RAHATLAYIN





Prof. Dr. Müge Yüksel(Marmara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi): “Bazı çocuklar strese karşı karın ve baş ağrısı, mide problemleri, deride döküntü, iştah açılması ya da kesilmesi, diş sıkma, çok uyuma ya da uyuyamama gibi psikosomatik tepkiler verebiliyor. Bunun sonucunda odaklanma problemleri, günlük yaşamda sinir ve kaygı, üzüntü gibi durumlar ortaya çıkıyor. Bu da motivasyonu ve performansı etkileyebiliyor. Bu yüzden sınav öncesi aktiviteler doğru seçilmeli. Son günlerde aile ve arkadaşlarla sosyalleşmek, birlikte keyif alınan programlarla zihni rahatlatmak büyük önem taşıyor.”

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GÜNDE 7-8 SAAT UYUYUN





-Prof. Dr. İlkay Demir (İstanbul Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi) “Bu dönemlerde sınava girecek olan adaylarda uykuya dalma konusunda problemler yaşanabilir. Bunun nedeni çoğunlukla yüksek kaygıdır. Yatma saatini netleştirmek ve buna bağlı kalmak çok önemli. Diş fırçalamak, pijamaları giymek gibi rutinler zihne uykuya gittiğinin mesajını verir. Uykudan bir saat önce yatağa girip, ekran kullanımı sonlandırılmalı. Adaylar çok kullandıkları podcast’lerin meditasyon için olanlarından faydalanabilirler. Uyku süresini en az 7-8 saat olacak şekilde planlamakgerekiyor. Bu plana sadık kalınırsa hem sınav öncesi dönemde hem de sınav günü zihin daha açık olabilir.”

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SONUÇLAR 26 HAZİRAN’DA



- Sınav iki oturumdan oluşacak. Birinci oturum sözel alanda 20 Türkçe, 10 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, 10 din kültürü ve ahlak bilgisi ve 10 yabancı dil olmak üzere toplam50 sorudan oluşacak. İkinci oturum olan sayısal alan ise 20 matematik ve 20 fen bilimleri olmak üzere toplam 40 sorudan oluşacak. 09.30’da başlayacak birinci oturum 75 dakika, 11.30’da başlayacak olan ikinci oturum ise 80 dakika sürecek. Sınav sonuçları 26 Haziran’da MEB’in internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere ayrıca posta yoluyla sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. Taban puanla öğrenci alan özel liseler, MEB’in LGS sonuçlarını ilan etmesinin ardından 27 Haziran itibarıyla taban puanlarını internet sayfalarında yayımlayacak.