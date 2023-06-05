LGS bu yıl daha kolay

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LİSELERE Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav dün iki oturumda tamamlandı. 1 milyondan fazla 8’inci sınıf öğrencisi uzun bir hazırlık sürecinin ardından geleceklerini belirleyecek 90 soruyu yanıtlamak için 155 dakika ter döktü. Sınavı Hürriyet gazetesi muhabiri Beyazıt Şenbük, Kadıköy Kazım Karabekir Ortaokulu’nda, Melike Çalkap da Bakırköy Emlak Kredi Bankası Ortaokulu’nda dakika dakika takip etti.

İKİ OTURUMDA TAMAMLANDI

Sınav dün saat 09.30’da 81 ilde ilk oturum olan sözel alan ile başladı. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 8’inci sınıfın ilk dönemindeki konulardan sorumlu tutulan adaylara, sözel alandan 20 Türkçe, 10 T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, 10 din kültürü ve ahlak bilgisi ve 10 yabancı dil olmak üzere toplam 50 soru yöneltildi. İlk oturum 75 dakika sürdü. İkinci oturum olan sayısal alan ise 11.30’da start aldı, 12.50’de sona erdi. Sayısal alanda da 20 matematik ve 20 fen bilimleri olmak üzere toplam 40 soru soruldu. İkinci oturum ise 80 dakika sürdü. Sınava ait cevap anahtarı dün www.meb.gov.tr adresinde yayınlandı. Öğrenciler kitapçıkları sınava girdikleri okullardan alabilecek.

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ÖĞRENCİLER NE DEDİ?

- Yağız Mete Yıldız: Çok iyi geçti, hiç stres yapmadım ve çok az boşum var. Matematiği zor bekliyordum ama kolaydı. Fen bilgisi de bence çok kolaydı. Sözelde de hiç boşum yok. Güzel bir sonuç bekliyorum.

- Mert Demir: Matematik kolaydı ama fen bilgisi ve Türkçe beni zorladı. Birkaç eleyici soru Türkçe’den geldi. Ama diğer dersler beklentimin üstünde zorladı. Hedefim İstanbul Erkek ya da Çapa Fen Lisesi.

- Elvin Deniz Atacan: Türkçe ve matematikte zorlandım ama onun dışında iyi geçti. Özellikle Türkçe’de noktalama işaretleri konusu, matematikte ise olasılık konusu zorladı. Genel olarak iyi bir sınavdı.

- Arda Kadir Tahmazoğlu: Sınavı çok da zor yapmamışlar. Toplamda 3 soru boşum var. Takıldığım yerler oldu ama afallamadım. Denemelerden zor değildi. Yüzdelik dilimde yüzde 4’ün içine girmeyi hedefliyorum. Artık özgür hissediyorum.

- Batın Dalgıç: Sınav güzel geçti ama Türkçe zordu biraz. Matematik soruları geçmiş yıllara göre daha kolaydı. Sınav öncesi stresten saçlarım döküldü. Köpeğim Sosis’in burada bekliyor olması sınavda beni çok rahatlattı.

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- Muhammed Yavuz Ergül: Sorular çok zor değildi. Matematik kolay, fen bilimleri biraz daha zordu. Sınavdan çıkar çıkmaz anne babama ‘Bitti’ dedim. Sınav sonrası arkadaşlarımla sorular üzerine tartıştık farklı yanıtlar vermişiz.

- Zeren Uruk: Sınavım güzel geçti. Denemelerim kötü geliyordu pek ümidim yoktu ama LGS denemelerden kolaydı.Sınava doğum günümde girdim. Çıkınca ailem beni pastayla karşıladı ve çok güzel bir sürpriz oldu. Bugün hem doğum günüm olduğu için hem de sınavı geride bırakmış olmanın rahatlığıyla gezeceğim.

SONUÇLAR 26 HAZİRAN’DA

- SINAV sonuçları 26 Haziran’da bakanlığın internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek. Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara itirazlar, soruların cevap anahtarlarının ve sonuçların yayımlanmasından itibaren en geç 5 gün içinde MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) resmi internet sayfasından elektronik olarak yapılabilecek. Yerleştirme sürecine ilişkin LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu da sınav sonuçlarının açıklandığı gün yayınlanacak. Taban puanla öğrenci alan özel liseler ise MEB’in LGS sonuçlarını ilan etmesinin ardından 27 Haziran itibarıyla taban puanlarını internet sayfalarında yayınlayacak.

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MATEMATİK YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda bu yıl 8’inci sınıf müfredatının ikinci döneminden soru sorulmadı. Bilfen Okulları, Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, Özel Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Okulları, Bahçeşehir Koleji, Oğuzkaan Koleji ve Uğur Okulları’ndan uzmanlar, sınav sorularını Hürriyet için değerlendirdi.

MATEMATİK DAHA NET VE ANLAŞILIR

Kazanım odaklı metinler yoğunluktaydı, işlem becerilerinin öne çıktığı sorulara ağırlık verilmişti. Matematik testinin tamamına bakıldığında öğrencilerden okuduğunu anlaması, analiz etmesi ve yaptığı çıkarımlarla çözüme ulaşması bekleniyordu. Düzenli ders tekrarı yapan, anlamadan hiçbir konuyu geçmeyen öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınavdı.

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TÜRKÇE’DE ÇELDİRİCİ SORULAR

Türkçe geçen yıllara göre daha kolaydı. Sorular önceki yıllardan farklı olarak sadece edebi metinlerden seçilmişti. Dilbilgisi, yazım ve noktalamadan sadece birer soru vardı. “Cümlenin Ögeleri” ünitesinden soru sorulmaması şaşırtıcıydı. Metinler, yıl boyunca yayımlanan örnek sorularla paralellik gösteriyordu. Ancak sınavda seçenek metinlerinin uzun olması güçlük derecesini artırdı. Önceki yıllara göre MEB’in grafik okuma, mantık muhakeme alt başlığındaki soru sayısını artırarak dörde çıkardığı görülüyor. Bu tür beceri temelli metinlerden özellikle mantık muhakeme sorusu öğrencileri zorladı.

Sınav genel olarak öğrencilerin yorumlama gücünü, mukayese yeteneğini ve özellikle de dikkatlerini ölçecek nitelikte çeldiricisi güçlü sorulardan oluşuyor, öğrencilerin seçenekleri her yönüyle değerlendirerek analiz etmesini gerektiriyordu.

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FEN BİLİMLERİNDE ELEYİCİ SORU AZ

Bilimsel metin ve yönergeleri dikkatli bir şekilde okuyan, verilen deney düzeneğini, model ve grafiklerdeki verileri doğru analiz edebilen öğrencileri ön plana çıkaracak bir sınav uygulandı. Metinler uzun olmamakla birlikte birçoğu görsel içeriyordu.

İNKILAP TARİHİNDE DAHA UZUN METİNLER

Bilgiyi ölçen, konu ve derse ait kavramlara hâkim olan öğrencilerin daha kolay başarabileceği bir sınavdı. Öğrencilerden kavram bilgilerini kullanarak yorum yapmaları bekleniyordu. Ayrıca soru metinleri geçen yılki metinlere oranla daha uzundu.

Sorular gerek beceri düzeyi gerekse içerik olarak 2022 LGS ile de benzerlik gösteriyordu.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ZORLADI

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde hem bilgiyi ölçen hem de yorumlamayı gerektiren, güçlü çeldiricileri olan sorular vardı. Sınavda “Kaza ve Kader” inancı ünitesinden 3, “Zekât ve Sadaka” ünitesinden 4, “Din ve Hayat” ünitesinden 3 soru soruldu. Sınav öğrencilerin verilen seçeneklerden en doğru ve en kapsayıcı olanı bulmalarını gerektiren bir yapıdaydı. Bu anlamda geçen seneye göre öğrencileri daha çok zorladığı söylenebilir.

İNGİLİZCE’DE DİYALOG SORULARI DİKKAT ÇEKTİ

Öğrencilerin kelime bilgisini test eden, okuduğunu anlama, yorumlama ve çıkarım yapma becerilerini ölçen ve dikkat gerektiren sorular yer alıyordu. Sınavda ağırlıklı olarak bağlam odaklı sorular soruldu. Bu yılki sınavda diyalog sorularının çokluğu dikkat çekti.