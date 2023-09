Lezzetin festivali... Gaziantep Michelin yıldızı alacak

Haberin Devamı

GAZİANTEP’in havasından, suyundan, toprağından ve binlerce yıllık kültüründen süzülüp gelen kadim lezzetlerini tüm dünyaya tanıtmak için 5’incisi düzenlenen GastroANTEP, dün başladı. Lezzet festivali ve 24 Eylül’e kadar devam edecek. GastroANTEP bu yıl iki festivali içinde barındırıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Kültür Yolu Festivalleri ile birleştirilen etkinlikler kapsamında Gaziantep’in dört bir yanında düzenlenen konserler, sergiler ve tiyatro gösterileriyle dolu dolu bir kültür haftası yaşanacak. Bir yandan da genişletilen

Festivaller Parkı’nda Gaziantep’in yerel lezzetlerinin konuşulacağı sektör temsilcilerinin ve şeflerin katıldığı oturumlar, Michelin’li yabancı şeflerle workshoplar düzenlenecek. Açılışla beraber rengârenk ve özgün yöresel lezzetlerin tadıldığı stantlar hafta boyunca dolup taşacak.

Haberin Devamı

Fatma Şahin - Pervin Ersoy - Mehmet Nuri Ersoy - Kemal Çeber

400’DEN FAZLA ETKİNLİK

Zeugma Mozaik Müzesi’nde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla yapılan açılış törenine ilgi büyüktü. Bakan Ersoy, “Festivalle şehirde 40’a yakın noktada düzenlenecek 400’den fazla etkinlikle hem bu mirası ortaya koyacak hem de farklı kültür sanat unsurlarını vatandaşlarla buluşturacağız” dedi.

YARALAR SANATLA SARILACAK

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de şehrin büyük bir depremden çıktığını ve yaraların kültür sanatla sarılacağını söyledi. Başkan Şahin her zamanki gibi kenti için heyecanlı ve her misafiriyle ayrı ayrı ilgileniyor, enerjisi yüksek. İki açılış töreni arasında sorularımızı yanıtlayan Şahin, iki festivalin birleşmesinin arka planını şu sözlerle anlattı: “6 Şubat depremlerinin üzerinden 7 ay geçti. Bakanımızı aradım ve dedim ki ‘Bakanım kültür ve sanatla iyileşeceğiz. Sofrayla bütünleşeceğiz. Bu bölgenin de kaldıracı Gaziantep. Bütün bu destinasyonda bizi kültür ve sanat iyileştirir. Zaten GastroANTEP yapıyorduk ama kültür-sanatla ve Kültür Yolu’yla birleşti. O kadar büyüdü ki bu iş şu an görüyorsunuz dünyanın en ünlü şefleri San Sebastian’da sunum yapan şefler burada. Türkiye’nin en ünlü şefleri de burada.”

Haberin Devamı

ÜNLÜ 11 ŞEF SORUSU

Bu yıl Gaziantep İspanya, Fransa, İtalya, Portekiz, Lübnan, Ürdün, ABD olmak üzere 7 farklı ülkenin mutfak kültürü ve gastronomi elçileri olan 11 dünyaca ünlü ödüllü şefi ağırlıyor araya girip bu davetlerin aslında ne anlama geldiğini soruyorum, Şahin’in yanıtı ve hedefi net: “Bu şefler bizim yerel mutfağımızla yerel ürünlerimizle yemeklerini birleştirip başka bir sanata çeviriyorlar. Bu bizi, İstanbul’dan sonra Gaziantep’i Michelin yıldızlı şehir konumuna götürüyor. Bundan sonraki hedefimiz bu. Fırat’ın lezzetleriyle Michelin yıldızlı yeni şefler çıkaracağız.”

Haberin Devamı

BAKAN ERSOY: GASTROCITY OLMALIYIZ

- KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şef Arda Türkmen ile ‘Gastronominin Geleceği ve Yeni Trendlerin Belirlenmesi’ konulu söyleşiye katıldı. Gastro kent olmak isteyen pek çok şehir olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy bir kentin bu vasfa sahip olabilmesi için yerel lezzetlerinin benzersiz olmasının tek başına yetmeyeceğini söyledi. Ersoy “Açıkçası bizim şehirlerimizin çok güzel yemek çeşitleri var ancak bunu dünya mutfağıyla birleştirip sunamıyoruz. Bu aslında denizde yüzüp derede boğulmak gibi bir şeydir. Örneğin Londra önemli bir GastroCity’dir. Ama baktığınızda çok önemli bir yemek çeşitlilikleri yoktur. İşin özü şudur, eğer siz dünya mutfağını çok iyi bir konseptle, doğru şekilde sunarak pazarlarsanız, şehirlerinizde işlerseniz işte o zaman GastroCity olursunuz” diye konuştu.

Haberin Devamı

Levent KULU - Gülay Barbaros Altan