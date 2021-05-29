Leylek Klippi Bursa’da

Almanya’nın Pörnbach şehrinde 2018 yılının sonbaharında, kuş araştırmacıları tarafından sırtına takılan güneş enerjisi ile çalışan mini uydu vericisi ile takibe alınan Klippi adlı leylek, 3 yılda toplam 10 bin 895 kilometre yol kat etti. 7 farklı ülkeden geçen Klippi, cep telefonlarına ücretsiz indirilen ‘Animal Tracker’ uygulamasından izlenebiliyor.

Son olarak Bursa’nın Karacabey ilçesinde bulunan Klippi, hayvanseverlerin de ilgisini çekiyor.

KIŞI SUDAN’DA GEÇİRDİ

Kışı Sudan’da geçiren Klippi’nin gelecek yıl doğduğu topraklara uçmasını beklediklerini kaydeden yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, “Leylekler üreme erişkinliğine 4 yılda ulaşıyor ve bu zamana dek yaşıtlarından oluşturdukları kalabalık gruplar halinde kısa mesafe göçler yaparak hayata hazırlanıyorlar. Göç etmeyi, sürü psikolojisini ve doğal şartlara uyum sağlamayı pekiştirirler ve daha sonra üremek için doğdukları bölgelere göç ederler.

Leylek Klippi’yi kıştan beri takip ediyorum. Onun Türkiye üzerinden geçme ihtimali yüksekti. Bu beklentimiz boşa çıkmadı. Şimdi Türkiye’de yazı geçirip Afrika’ya geri mi dönecek yoksa sınırları daha da zorlayacak mı hep birlikte izleyip göreceğiz” dedi.

AFRİKA’DAN GÖÇ ETTİ

ÊÊ Almanya’nın Pörnbach şehrinden 2018 yılında yola çıkan Klippi Afrika’ya göç etti. Klippi, bu yıl mart ayını Sudan’da geçirdikten sonra nisan ayıyla birlikte kuzeye doğru göçe çıktı ve 17 Nisan’da Türkiye’ye ulaştı. Sırasıyla Adana, Niğde, Konya üzerinden geçerek Eskişehir’in ardından 20 Nisan’da Bursa’ya gelen Klippi, İnegöl Barajı yakınlarında 3 gün kadar konakladıktan sonra Karacabey’in tarlalarında beslendi.







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