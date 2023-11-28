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Leydiliğin de kursu var... Zarafet doğuştan gelen bir özellik mi yoksa sonradan öğrenilir mi

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#Kişisel Gelişim#Danışmanlık#Web Sitesi
Leydiliğin de kursu var... Zarafet doğuştan gelen bir özellik mi yoksa sonradan öğrenilir mi
Melike ÇALKAP
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2023 07:00

Kadınlara zarafet kursu veren çok sayıda kurum var. Bu kurumlarda verilen derslerde oturup kalkma adabından yemek masasında nasıl davranılacağına, duruştan, yürüyüşe kadar birçok konu uygulamalı olarak öğretiliyor. ‘Leydilik’ derslerinin de içinde olduğu bu eğitimlerin fiyatı ise 5 bin ila 20 bin lira arasında.

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Kişisel gelişim ya da danışmanlık adıyla eğitim veren birçok şirket verdikleri ilanlarda “zarafet eğitimleri” ile kadınların kibar ve asil bir görünüm kazanmasını sağlayacaklarını söylüyor. Bu eğitimlerin kimi video konferans, kimi online kimi ise yüz yüze gerçekleşiyor. Özel öğretmenlerin birebir ders verdiği eğitimler de var. Bu eğitimleri veren kurumlarla görüştük. Eğitim içerikleri, eğitimcileri, verilen sertifikaları ve fiyatlarını sorduk.

45 KONU BAŞLIĞI VAR
Konuştuğumuz kurum zarafet eğitimi hakkında tek bir eğitimcilerinin olduğunu, kendisinin yurtdışında yaşadığını ve 15 yıldır bu eğitimi verdiğini, birçok ödülü olduğunu söyledi. Zarafet eğitimi altında ortalama 45 farklı konu olduğunu öğrendik. Duruş ve yürüyüş eğitimi, oturma kalkma adabı, yemek masasında yapılması gerekenler, kendini tanıtma ve nezaket kuralları gibi birçok başlığın eğitim içeriğinde yer aldığını belirten kurum, tanıtımına şöyle devam etti:

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“İlk aşamada web sitesi ya da mobil uygulama üzerinden ulaşabileceğiniz video panelinde teorik eğitimleri alabileceksiniz. Ardından  video konferans dersleriniz başlayacak. Bu derslerde imaj yaratımından konuşma şeklinize kadar uygulamalı eğitimler olacak. Eğitimciden online olarak alacağınız bu dersler haftada bir gün hafta içi akşamları gerçekleşiyor ve ortalama 2 saat sürüyor.

Online canlı derslerin ardından bir sınav yapıyoruz ama bu sınavdan geçip geçmemeniz önemli değil katılımcılarımıza her halükarda bir sertifika veriyoruz. Ancak bu sertifikalar Milli Eğitim Bakanlığı onaylı değil.

Leydiliğin de kursu var... Zarafet doğuştan gelen bir özellik mi yoksa sonradan öğrenilir mi

HER ŞEY DAHİL 9.600 TL

Sertifikanın ardından zerafet eğitiminin son aşamasında ise İstanbul’da anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde yüz yüze eğitimiz başlıyor. Hafta sonu iki gün boyunca 10.00’dan 19.00’a kadar sürüyor. Normalde hocamızdan alacağınız 20 saatlik eğitimin bedeli 25 bin lirayı aşıyor ama kendisinin bizimle anlaşması olduğu için tüm eğitimler dahil fiyatı 9 bin 600 lira.”

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#Kişisel Gelişim#Danışmanlık#Web Sitesi

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