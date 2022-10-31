Lebon kepenk kapattı

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İSTANBUL’da 1810 yılında Edouard Lebon tarafından kurulan ve 1985’te Şakir Ekinci (89) ve Abdurrahman Cengiz (76) tarafından isim hakkı alınarak Beyoğlu’nda 37 yıldır hizmet veren tarihi Lebon Pastanesi, Cumhuriyet’in 99. yılında 29 Ekim tarihinde kepenklerini son kez kapattı.

Abdurrahman Cengiz, “Cumhuriyet’in ilk pastanesi kapandı, markayı devam ettiremediğimiz için çok üzgünüm” dedi. İstanbul’da 1810 yılında Fransız Büyükelçiliği’nde aşçı olarak çalışan Edouard Lebon tarafından kurulan Lebon, Cumhuriyet’in ilk pastanesiydi.

Pastanenin iki ortağından olan Abdurrahman Cengiz, markayı devam ettiremedikleri için çok üzgün olduğunu söyledi:

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10 BİN DOLAR KİRA İSTEDİLER

“Lebon markasını almak için 2 sene uğraştım. 38 yıl burada İstanbullulara ve yabancı misafirlerimize hizmet verdik. Benim üzüntüm bu markanın devam etmesiydi ama devam ettiremedik. Kiracısı olduğum Karagözyan Vakfı yüksek kira talep etti, 10 bin dolar kira istediler, biz 42 bin 500 TL kira ödüyorduk. Belli bir miktar zam yapalım dedik kabul etmediler. Davayı da kaybedince çaresiz kaldık ve kapattık. Son günümüzde hem bayramı kutlamaya çalıştık hem de üzüntülerimizi dile getirmeye çalıştık.

Tarihi markalar kapanamaz, bütün uygar ülkelerde turizm bakanlığı ve belediyelerin koruması altındadır. Mal sahibi çıkaramaz. Bizim bulunduğumuz yer vakıf. Vakıflar kamu yararınadır. Türkiye’de vakıflar ticaret yapıyor.”

MARKAYI İSTEYEN ALSIN

Lebon markasının kendisine ait olduğunu belirten Abdurrahman Cengiz, şöyle konuştu: “Lebon ismi bende, başka yere taşımam mümkün değil. Burada 10 milyon liralık yatırım var, hurdaya gidecek üzgünüm. 12 eleman var, işsiz kalacaklar üzgünüm. Eski Beyoğlu’nu anlatan en güzel yerlerden biriydi. Namık Kemal’den tutun çok sayıda şair, yazar, Osmanlı şehzadeleri burada pasta yemişler. Lebon Fransızca’da ‘her şey güzel, her şey taze’ anlamına gelir. Üzgünüm, başka yerde iş yapmayı düşünmüyorum ama markayı almak isteyen olursa alsın değerlendirsin.”