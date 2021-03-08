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Yasin KESKİN/KARACABEY(Bursa), (DHA) –
Haber Giriş: 08.03.2021 - 13:28 | Son Güncelleme:

Lastiği patlayan yolcu otobüsü, su kanalına devrildi! Çok sayıda yaralı

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Lastiği patlayan yolcu otobüsü, su kanalına devrildi! Çok sayıda yaralı

Bursa'da lastiği patlayan yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki su kanalına devrildi. Kazada 18 yolcu yaralandı. 

Kaza, sabah saatlerinde Bursa-Balıkesir Karayolu, Karacebey ilçesi Karakoca mevkisinde meydana geldi. Ali Erdemir’in sürücüsü olduğu 16 S 1003 plakalı yolcu otobüsü, lastiği patlayınca kontrolden çıkarak, yol kenarındaki su kanalına devrildi. Yan yatan otobüsteki 18 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Lastiği patlayan yolcu otobüsü, su kanalına devrildi Çok sayıda yaralı

YARALILARIN DURUMLARI İYİ

İlk müdahaleleri sağlık ekiplerince yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan Bursa-Balıkesir Karayolu, devrilen otobüsün kaldırılmasının ardından açıldı.  

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