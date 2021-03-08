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Gündem
AA
Haber Giriş: 08.03.2021 - 10:33 | Son Güncelleme:

Hatay'da feci kaza! Dereye devrildi... 3 ölü, 2 yaralı

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Hatay'ın Kumlu ilçesinde minibüsle çarpışan otomobil, dereye devrildi. Kaza sonucu otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Hatay'da Kumlu-Reyhanlı kara yolunda Suriye uyruklu Ali El Yusufçi (19) yönetimindeki 34 HB 9871 plakalı otomobille karşı yönden gelen Halit Yılık'ın kullandığı (34) 31 ADP 479 plakalı minibüs, ​​​​​​​Terzihöyük Mahallesi'nde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil dereye devrildi.

Hatayda feci kaza Dereye devrildi... 3 ölü, 2 yaralı

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Riham Nasif (17) ve Halit El Hamid (41) kaza yerinde hayatını kaybetti, Kalid Aljdoh (28) ve Fayyad Abdulrezzak Alik (25) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkhan ve Reyhanlı'daki hastanelere kaldırıldı.

Hatayda feci kaza Dereye devrildi... 3 ölü, 2 yaralı

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