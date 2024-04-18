'Laf atma cinayetine' indirimsiz müebbet

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İSTANBUL Kadıköy’de Davut Atakov (23) ve sevgilisi Simge Tuğcu, evlilik hazırlığı yapıyordu. Tuğcu sevgilisi Atakov’a sürpriz yaparak Almanya’dan İstanbul’a gelmişti. İki sevgili 14 Ekim 2023 gecesi, gittikleri konser sonrası Kadıköy’de yürümeye başladı. Ali Kumsal Şallı (57), çiftin yanına yaklaşarak Simge Tuğcu’ya laf attı. Laf atma nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Şallı, üzerinde taşıdığı bıçağı çıkararak Atakov’u kalbinden bıçakladı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Atakov, hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan Şallı, kısa bir süre sonra yakalanarak tutuklandı. Şallı’nın 7 suç kaydı tespit edildi.

‘YERDEYKEN BIÇAKLADI’

Anadolu 21’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında tanık olarak dinlenen Tuğcu, “Davut ile caddede yürüyorduk. Şahsın yanından geçerken göz göze geldik, bize laf attı. Davut geri dönüp ‘Haddini bil’ dedi. Şahıs yine laf etti. Davut geri döndü. Aralarında itiş kakış oldu. Yerdeyken Davut’u bıçakladı. Şahıs yerden kalkarken bıçağı elinde gördüm. Sonra kaçtı. Davut bana doğru gelirken üzeri kan olmuştu” dedi.

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Atakov’un annesi Oğulgözel Atakov da, “Ben bir anneyim. En ağır cezayı almasını istiyorum. Oğlumu öldürdüğü gün beni de öldürdü” diye konuştu.

KARŞI TARAFI SUÇLADI

Tutuklu sanık Ali Kumsal Şallı ise savunmasında özetle şunları söyledi: “Bu olay gerçekten bir kaza. Ölen kişiyi tanımam, etmem. Kendi halimde oturuyordum. Laf atmadım. İkisinin de kafası güzeldi. Bana bakıyordu. Gözlerim de bozuk, anlayamadım. İlerledi, sonra bana doğru geri geldi. ‘Kız arkadaşıma mı bakıyordun?’ dedi ve saldırmaya başladı. Yanımda çakı vardı. Kız arkadaşı, ‘Aşkım yeter, bırak adamı’ dedi. Keşke onu dinleseydi de bunlar olmasaydı. Çakıyı korkutmak amacıyla boşa salladım. Öldüğünden ertesi gün haberim oldu, çok şaşırdım. Beraatımı talep ediyorum.”

Mahkeme heyeti Ali Kumsal Şallı’yı ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Cezasında herhangi bir indirim yapmadı.