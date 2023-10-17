‘Laf atma’ cinayeti

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İstanbul’da Davut Atakov (23) ve evlilik hazırlığı yaptığı kız arkadaşı Simge T., geçen cumartesi gecesi Kadıköy’de yürüyordu. Atakov bu sırada yanlarında geçen bir kişiyle yaşadığı kısa tartışmanın ardından bıçaklandı. Atakov’u kalbinden bıçaklayan kişi kaçtı. Kız arkadaşı hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye götürülen Atakov, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri cinayetin yaşandığı kamera görüntülerini topladı. Atakov’un kız arkadaşı Simge T., emniyette verdiği ifadede, “Erkek arkadaşım Davut’la yürürken kirli sakallı, gözlüklü ve uzun montlu bir kişi bana laf attı. Bana laf atan kişiyle arasında tartışma çıktı. Bu sırada müdahale ettiği kişi kendisini bıçakladı ve kaçtı” dedi.

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SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Polis ekipleri, kamera görüntülerinden cinayeti işleyen kişinin emniyette 7 suç kaydı olan Ali Kumsal Şallı (56) olduğunu belirledi. Polis ekipleri Şallı’yı Kadıköy’de düzenledikleri operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Üzerinde de cinayette kullandığı siyah saplı bıçak bulundu. Şallı, emniyette verdiği ifadede, “Yolda yürürken bana laf attılar. Bu nedenle aramızda kavga çıktı. Kavga sırasında da bıçakladım” dedi. Ali Kumsal Şallı, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Simge T.’nin Almanya’dan erkek arkadaşına sürpriz yapmak için geldiği öğrenildi.