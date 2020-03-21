Laboratuvar sayısı 36’ya çıkarıldı

Türkiye’de koronavirüs tanısı koyan laboratuvar sayısı kaç?

Şu anda COVID-19 tanısına katkı verecek laboratuvar sayısı 16’dan 36’ya yükseltildi.

KİT sayısı yeterli mi?

Tanı kiti olmayan bir ülke bu kadar sayıda laboratuvarda test yapabilir mi? Test kiti sayısı kesinlikle yeterli.

Test sonuçları ne kadar sürede çıkıyor?

Test sonucu birkaç saatte alınıyor.

Testlerin geç çıktığına yönelik iddialar konusunda ne söyleyeceksiniz?

Nasıl ki uçağa binerken önce havaalanına gelme orada gideceğiniz yere ulaşma süreniz varsa, KİT’lerde de öyle. Numune alınıyor. Laboratuvara getiriliyor ve sonra test ediliyor. Sonuçlar raporlanıyor, bazı testler tekrar ediliyor. Haliyle o zaman da geri bildirim yapmalı.

Türkiye’de test sayısının az olduğuna dair iddialara ne diyorsunuz?

Türkiye vaka tanımına uyan her hastaya test yapıyor. O nedenle bu iddiaya katılmıyorum.

Tüm vatandaşlara test yapılması daha sağlıklı mı?

Hayır. Vaka tanımına uymayan herkese test yaparsanız o zaman sağlık sisteminiz bunu kaldırmaz, kaynakları gereksiz harcarsınız. Düşünsenize her isteyene test yapmak isterken, vaka tanımına uyan hastalar bekliyor. O nedenle bizim politikamızın doğru olduğu kanatindeyim.

Günde kaç test yapılabiliyor? Bugüne kadar 8 bin kişiye test yapıldığı doğru mu?

Hayır doğru değil, rakam daha yüksek. ‘Test sayısı çok yetersiz’ demek Türkiye’ye haksızlık olur. Tanı laboratuvarlarının sayısı arttıkça, test sayısı da her geçen gün artacaktır.

KİT’lerimiz güvenli mi?

Tabii ki güvenli. Bugün kullanılan KİT, DSÖ’nün kalite ölçütlerine uygun üretildi. Ayrıca değişik ülkelerden satın alma talebi de alındı.