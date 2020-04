La İlahe İlla Ente Sübhaneke İnni Küntü Minezzalimin Duası Nedir? Türkçe Anlamı  Ve Fazileti

La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin duası birçok kişinin bir muradı olduğunda ettiği dualardan biridir. Hazreti Yunus (a.s.) tarafından edilmiş olan ve Onun balığın karnından çıkmasını sağlayan bir duadır.

La İlahe İlla Ente Sübhaneke İnni Küntü Minezzalimin Duası Nedir?

Yunus (a.s.) bir peygamberdir. Gönderilmiş olduğu kavmine dini tebliğ edip onları dine davet etmitir. Fakat kavminin iman etmediğini görüp çabalamasına rağmen artık iman edeceklerine inanamadığı için öfkeli bir şekilde kavminin başına gelebilecek musibetlerden kendisini koruyabilmek için kavmini terk ederek gitmişti. Fakat kavmi imana gelmişti ve Yunus (a.s.)’ın bundan haberi yoktu. Kavminin başına haber verdiği felaketin gelmediğini görünce kavminin kendisi ile alay edeceğini düşünen Yunus (a.s.) kızgın bir şekilde oradan ayrılıp bir gemiye bindi. Yolculuk yaptığı gemi yükün fazla gelmesi nedeni ie batacakken yükünü hafifletip gemiyi kurtarabilmek için bir kişinin denize atlaması için çekilen kura kendisine çıktığı için denize atlamak zorunda kaldı. Denize atlayınca denizde bulunan büyük bir balık Yunus (a.s.)’ı yuttu. Yunus (a.s.) balığın karnındayken “La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin” duasını okudu. Bunun üzerine Allah Kalem suresinde Yunus (a.s.)’ın tesbih edenlerden biri olmamış olsaydı kıyamet gününe kadar Onu balığın karnında bırakacağını bildirdi. Fakat Yunus(a.s.)’ın Allah’a duaya, tesbihe ve tevbeye sarılması ile Allah duaya icabet etti ve hem kendisini içinde bulunduğu balığın karnından hem de yaşamış olduğu suçluluk duygusunun kendisinde bıraktığı kederden kurtardı.

La İlahe İlla Ente Sübhaneke İnni Küntü Minezzalimin Türkçe Anlamı

Yunus (a.s.)’ı balığın karnından kurtarmış olan, Allah’ın icabet etmesine vesile olan tesbih, tevbe ve duası olan “ La ilahe illa ente sübhaneke inni künttü minezzalimin” duasının Türkçe anlamı bilinmeli ve farkında olunarak dua okunmalıdır. Senden başka ilâh yoktur. Bu duanın anlamı: “Sen her türlü noksanlıktan, eşi-ortağı olmaktan uzaksın. Şüphesiz ben kendine yazık edenlerden oldum” şeklindedir. Enbiya suresinde Yunus (a.s.)’ın bu duayı ettiği belirtilmektedir.

La İlahe İlla Ente Sübhaneke İnni Küntü Minezzalimin Duasının Faziletleri

Kim bir sıkıntı içerisinde ya da bir keder içerindeyse o kişi bu duayı ettiği takdirde içinde bulunduğu keder ve sıkıntılardan Allah’ın izni ile kurtulur. Yunus (a.s.) karanlık içerisinde, suçluluk ve pişmanlık duyguları, korkular, ümit içerisinde bu duayı etmiş ve Allah duasına icabet etmişti. Her kimin bir sıkıntısı olur ise bu duayı aynı Yunus (a.s.)’ın içinde bulunduğu his ile yaparsa Allah’ın izi le o kişi kurtulacaktır. Bu konuda Hazreti Muhammed (s.a.v.) herhangi Müslüman birinin herhangi bir şey için bu duayı yapması halinde mutlaka Allah’ın onun duasını kabul edeceğini bildirmiştir. Bir başka zaman ise Hazreti Muhammed (s.a.v.) Aziz ve Celil isimleri ile Allah’a yapılan duaların Allah tarafından kabul olduğunu ve Yunus (a.s.)’ın etmiş olduğu duanın da bu dualarda biri olduğunu, Allah’tan bu dua ile bir şey istenilirse o duanın kabul olunacağını söylemiştir. Başka bir rivayete göre ise Hazreti Muhammed (s.a.v.) hasta olan bir kişinin Yunus (a.s.)’ın duası ile dua edip kırk kez bu dua ile Allah’a halini arz ettiğinde kendisine şehit sevabı verilir ve hastalıktan kurtulup, günahları affolunur demiştir.