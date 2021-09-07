KYK yurtlarında ne zaman kalınabilir?

KYK yurtlarında asil olarak kalma hakkına sahip olan öğrenciler, kayıtlarını gerçekleştirmelerinin akabinde yurtlarda kalabilecek. Yedek listede kalan öğrenciler ise misafir olarak kalma imkanına sahip olabilecek. Bunun dışında yurtlarda misafir olarak kalabilmek için şu statülere sahip olmak gerekiyor.

a) Yükseköğrenime devam etmekte iken öğrenim gördükleri okulun sınavlarına girmek üzere gelen öğrenciler,

b) Pedagojik formasyon eğitimi görenler ve yüksek öğretim kurumlarınca zorunlu tutulan kurs, staj vb. eğitim çalışmalarına katılanlar,

c) Üniversiteler, belediyeler, spor federasyonları ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen ulusal veya uluslararası inceleme, araştırma, proje, sosyal, kültürel, sportif, eğitsel vb. faaliyetlere katılan öğrenciler,

ç) Türkçe öğrenmek amacıyla yükseköğretim kurumlarının ilgili programlarına devam eden öğrenciler,

geçiçi barınma talepleri için illerde il müdürlüklerine; ilçelerde ise yurt müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

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