KYK yurdundaki asansör faciasında savcı sanıklara acımadı... Zeren daha 22 yaşındaydı

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Aydın’da Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’ndaki 16 kişilik asansöre 25 Ekim saat 00.15 sıralarında 16 kişi bindi. Asansör bu sırada aşağı kaymaya başladı. Öğrencilerden Zeren Ertaş (22), panik yapıp asansörden çıkmak istedi. Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi olan Zeren Ertaş, kabin ile duvar arasına sıkışarak hayatını kaybetti. Gelen ekipler, mahsur kalan 15 öğrenciyi asansörden çıkardı. Soruşturma kapsamında yurt müdürü E.Ç., bakanlık tarafından açığa alınarak olayla ilgili müfettiş görevlendirildi. Arıza yapan asansörlerinin bakımını üstlenen firmanın sahibi Mustafa Büyükyapıcı (42) ve mühendisler U.İ., R.A. H.T. tutuklandı. Elektrik mühendisi N.M. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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ASANSÖR BAKIM FİRMASI ASLİ KUSURLU

Zeren Ertaş’ın ölümüyle ilgili soruşturma tamamlanıp hazırlanan iddianame, Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede tutuklu 4 sanık için ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan 3 yıldan 22.5 yıla, tutuksuz sanık N.M. için de 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, 16 kişilik olan asansöre 16 kız öğrencinin bindiği belirtildi. Asansör bakım firması yetkilisi tutuklu sanık Mustafa Büyükyapıcı’nın asansörün fren sistemi olan UCM sistemini önceden devre dışı bırakması nedeniyle kazanın meydana geldiğine dikkat çekilen iddianamede, “UCM sisteminin kapıları açıkken kabinin kontrolsüz şekilde hareket etmesini engelleyen bir güvenlik ekipmanı olduğu, kaza anında bu sistemin devreye girmemesi nedeniyle sanığın kusurunun ağır olduğu, asli kusurlu olarak değerlendirildiği” ifadelerine yer verildi.