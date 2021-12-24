KYK toplu para ne zaman yatacak? KYK paraları için tarih detayı

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KYK burs ve kredilerinin ödeneceği tarih merak konusu oldu. KYK burs ve kredileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın belirttiği tarihte e-devlet sisteminden sorgulayabiliyor. 2022 yılında geçerli olacak Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi miktarı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Peki, KYK burs ödemeleri ne zaman yapılacak? 2022 KYK burs ücreti ne kadar oldu? İşte KYK burs ve kredi sorgulama hakkında bilgiler

KYK TOPLU PARA ÖDEMESİ NE ZAMAN?

KYK her yıl binlerce öğrenciye burs ve kredi imkanı sağlıyor. KYK tarafından yükseköğrenim gören öğrencilere normal öğrenim süresi kadar burs/kredi ödemesi yapıyor.

Bakanlığın resmi internet sitesi içerisinde yer alan bilgilere göre burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin burs-kredileri ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak.

Toplu ödeme Ocak ayının ilk haftasında gerçekleşecek.

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T.C KİMLİK NUMARASINA GÖRE YAPILIYOR

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

2022 KYK BURS VE KREDİLERİ NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek yıl lisans öğrencileri ve yüksek lisans öğrencilerine verilecek burs-kredi miktarını açıkladı. Cumhurbaşkanı, "Geçtiğimiz yıl lisans öğrencilerine 650 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1300 lira, doktora öğrencilerine 1950 lira burs veya kredi vermiştik. Önümüzdeki yıl bu rakamları lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde 1700 liraya, doktora öğrencilerinde 2 bin 550 liraya çıkartıyoruz" dedi.