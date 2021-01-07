KYK memur alımı başvuru tarihi ne zaman bitiyor? KYK personel alımı başvuru ekranı

KYK memur alımı başvuruları yoğun ilgi görüyor. Başvuru işlemleri 20 Ocak tarihine kadar gerçekleştirilebilecek. Adaylar yalnızca pozisyon için başvuru işlemini yapabilecekler. Sözlü olarak gerçekleştirilecek olan sınav Ankara’da yapılacak. Adaylar sözlü sınav sonuçlarını basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden sorgulayabilecekler.

KYK MEMUR ALIMI BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

KYK memur alımı başvuruları 04 Ocak 2021 (10:00) tarihinde başladı ve 20 Ocak 2021 (17:00)’e kadar devam edecek.

Adaylar işlemlerini basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden “Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı Sınav Başvurusu Formu” nu doldurarak elektronik ortamda yapacaklar.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını, 04 Ocak 2021 (10:00) - 20 Ocak 2021 (17:00) tarihlerinde basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden “Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı Sınav Başvurusu Formu” nu doldurarak elektronik ortamda yapacaklardır.

Adaylar III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen belgelerini başvuru sisteminde belirtilen yerlere .jpeg formatında fotoğraf olarak yükleyeceklerdir.

Adaylar başvurularını tamamladıktan sonra “Başvuruyu Onayla” butonunu kullanarak başvurularını tamamlayacaklardır.

basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden e-başvuru formunu doldurmayan veya başvurusunu onaylamayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.

Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

Adaylar yalnızca 1 (bir) pozisyon için başvuruda bulunabilecektir.

Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayabilecek nitelikte olmalıdır),

Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınmış denklik belgesi),