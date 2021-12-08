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KYK bursu ne zaman açıklanacak? Burs sonuçları için geri sayım başladı

#Kyk#Burs Sonuçları#Kyk Burs Sonuçları
KYK bursu ne zaman açıklanacak Burs sonuçları için geri sayım başladı

KYK burs başvuru sonuçları için gözler Bakanlıktan yapılacak son dakika açıklamalarda. Yükseköğrenim gören öğrencilerin burs/kredi başvuru sonuçları için bekleyiş devam ederken Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçtiğimiz günlerde dikkat çeken açıklamada bulundu. Bakan Kasapoğlu, "Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız." dedi. Yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla verilecek olan burs ve krediler toplu olarak ödenecek. Ancak henüz başvuru sonuçlarına yönelik duyuru yayınlanmadı.

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KYK burs sonuçları, 8 Aralık Çarşamba gününe girilmesiyle birlikte gündemde yer almaya devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, değerlendirmelerin tamamlanması ardından KYK sonuçlarını online sistem üzerinden duyuracak. İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencilerinin başvurduğu KYK burs sonuçları 12 kurumun kriteri ile incelenecek. KYK burs başvuru sonucu sorgulama ekranı sonuc.kyk.gov.tr'de olacak. Peki, 2021 KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılı bilgiler.

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs sonuçları henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ‘En adil şekilde yürütmek için çalışıyoruz. Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız.’ dedi.

KYK burs başvuruları 2020 yılında 28 Ekim ve 8 Kasım tarihleri aralığında alınmıştı. Değerlendirmelerin ardından başvuru sonuçları ise 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu seneki başvurular ise 5 Kasım Cuma günü başlayıp 10 Kasım Çarşamba günü tamamlandı.

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Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

KYK BURS BAŞVURUSUNDA BU DETAYLARA DİKKAT EDİLECEK

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda başvuru yapan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

Yapılacak değerlendirme sürecinde, öğrencilerin başarı durumu %40 oranında dikkate alınıyor. Yükseköğrenime ilk defa giren öğrencilerin ÖSYM tarafından hesaplanan puan türü ve puanı, ara sınıflarda ise yükseköğretime kayıt yaptırdığı tarihteki puan türü ve puanı üzerinden hesaplanıyor.

Bunun yanı sıra üniversite yerleştirme sınavında sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanında ham puan bazında ilk 100’e giren öğrencilere normal burs tutarının üç katı burs verilecek. Şehit ve gazi yakınları ile %40’ın üzerinde engeli bulunanlar, anne ve babası vefat edenler, sevgi evlerinde koruma altında ortaöğrenimlerini tamamlayanlar, Darüşşafaka lisesinde ortaöğrenimini tamamlayanlar, aktif milli sporcu öğrencileri değerlendirmeye girmeden burs hakkından yararlanabilecek.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

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Geçtiğimiz yıl üniversite öğrencilerine ödenen burs miktarı zamlanarak 650 TL'ye çıkarılmıştı. Yüksek lisans burs ve kredi ücreti 1300 TL, doktora burs ve kredi ücreti ise 1950 TL oldu. Bu yıl da burs ücretlerine zam yapılması bekleniyor.

İLK DEFA BURS VE KREDİ ALANLARA ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILIYOR?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

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