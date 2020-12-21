KYK bursları ne zaman yatacak? KYK bursu için geri sayım başladı!

KYK burs ve kredi ödemeleri için geri sayım devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 12 farklı kamu kurumundan aldığı bilgiler çerçevesinde değerlendirdiği ve tahsis işlemini gerçekleştirdiği KYK burs ve kredi ödemeleri için öğrencilerin meraklı araştırmaları devam ediyor. Ziraat Bankası üzerinden gerçekleşecek olan KYK burs ve kredi ödemeleri için öğrencilerin GençKartlarını almış olması gerekecek. Peki, KYK bursları ne zaman yatacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Taahhütme onayı için son tarih olan 11 Aralık tarihinin de geride kalmasının ardından gözler bursların yatacağı tarihe çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, taahhütnamesini onaylayan öğrencilere ekim ayını da kapsayacak şekilde geriye dönük toplu bir ödeme yapılacak. İlk ödeme ise ocak ayında yapılacak.

Peki, ödeme ne kadar olacak? İşte, o bilgiler;

2020 2021 BURS VE KREDİLERİ NE KADAR?

2020 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 550 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1100 lira, doktora öğrencileri için ise 1650 lira. 2021 yılı için geçerli olacak olan tutarlar ise Ocak ayında belirlenecek.

BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NEREDEN ALINACAK?

Ziraat Bankası KYK kredi/burs hesabınıza ait Bankkart Genç’inizi teslim alacağınız tarihleri ve Şubeyi/Hizmet Noktasını T.C. Kimlik numaranız ile sorgulayarak öğrenebilirsiniz.

KYK kredi/burs hesabınız taahhütname onayından sonra açılacaktır. Bununla birlikte taahhütname onayından sonra Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilecek olup sonuca ilişkin tarafınıza bilgi verilecektir.

KART BİLGİLERİNİZİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Kullanılabilir statüde Bankkart Genç’iniz varsa KYK hesabınız bu karta tanımlanacaktır. Ayrıca internet şube, mobil uygulamalarımız ve Müşteri İletişim Merkezi 0850 258 00 00 aracılığıyla da hesabınızı Bankkart Genç’inize bağlayabilirsiniz.